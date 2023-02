Hamilton: “Sommige problemen met balans zijn er nog steeds”

Lewis Hamilton zegt dat een aantal ‘onderliggende’ problemen van de Mercedes W13 uit 2022 is meegegaan naar de W14 voor dit seizoen. Gevraagd naar de progressie van de auto, zegt de zevenvoudig wereldkampioen: “Het is moeilijk om dat op een rijtje te zetten. We hebben een paar lastige dagen achter de rug, met name de vrijdag was moeilijk. De eerste dag voelde niet heel slecht, maar op vrijdag was het iets lastiger.”

Mercedes zag George Russell vrijdag stilvallen met een hydraulisch probleem en werkte tot laat door om de balans beter op orde te krijgen. Dat laatste lijkt redelijk te zijn gelukt. “George had een veel betere zaterdagochtend, dus het gaat de goede kant op. Hopelijk hebben we de afstelling voor elkaar”, aldus Hamilton. Hij deed zijn uitspraken zaterdag tijdens de lunchpauze van de derde en laatste testdag. In de afsluitende middagsessie ging de Brit met een 1.30.664 naar de tweede tijd, al was het verschil met snelste man Sergio Perez drie tienden van een seconde. Bovendien reed Hamilton op zachtere banden dan de Red Bull-rijder: C5 om C4.

Als Hamilton wordt gevraagd de W14 te vergelijken met de problematische W13, reageert hij: “Het stuiteren is nagenoeg verdwenen. Dat is een grote stap voor ons. Het is leuk om ermee te rijden, zonder te stuiteren in de bochten. Er zijn echter nog wat onderliggende zaken waar we aan werken. Sommige beperkingen op het gebied van de balans die we vorig jaar hadden zijn er nog steeds.”

Desondanks sluit Hamilton af met een compliment aan het team. “Ik ben heel trots op iedereen in het team, omdat ze positief blijven na het zware seizoen dat we vorig jaar hebben gehad”, vertelt de 38-jarige coureur uit Stevenage. “Ze hebben geweldig werk verricht in de winter, gezien de afstand die we hier hebben kunnen rijden. Elk jaar hebben ze dezelfde focus en vastberadenheid om welk probleem dan ook te verhelpen. Ik geniet ervan om op kantoor te zijn en gewoon door de data te gaan. Hopelijk komen we er.”

Video: Hamilton worstelt met Mercedes W14 in Bahrein