Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Italië

Winnaars:

Op het circuit van Monza waren alle ogen gericht op Ferrari. Het team uit Maranello wacht al sinds de Grand Prix van Oostenrijk van 2022 op een nieuwe zege en met een speciaal pakket voor de Italiaanse Grand Prix - wat volgens senior performance engineer Jock Clear niet uit sentiment is gedaan - stond de druk er vol op bij Charles Leclerc en Carlos Sainz. Met name laatstgenoemde zat er in het park van Monza goed bij en sloot de vrijdag en de derde vrije training als snelste af terwijl Leclerc met de nodige vraagtekens zat door het gat naar zijn Spaanse teamgenoot. In de kwalificatie zaten beide coureurs er goed bij, maar moesten zij nog wel even afrekenen met Max Verstappen. Op de valreep snoepte Sainz de pole-position af van de Nederlander, al wist de Spanjaard ook dat het een lastig verhaal zou worden om hem achter zich te houden. Toch slaagde Sainz er lange tijd in om zijn positie te verdedigen tegen Verstappen. Na vijftien ronden - en een remfout in bocht 1 - moest Sainz zich toch gewonnen geven. Leclerc bleef in de slipstream, maar zag ook Sergio Perez steeds groter worden in de spiegels. Er resteerde de Ferrari-mannen niets meer dan een strijd om de laatste podiumplek, waar ze zich toch tot winnaar hebben gekroond. Teambaas Frédéric Vasseur gaf na de race aan dat hij Leclerc en Sainz vrij liet om te racen - een mentaliteit die te waarderen valt - en dat was duidelijk te zien. Ronde na ronde probeerde de Monegask voorbij te gaan aan zijn teamgenoot, wat tot een vermakelijk duel leidde waarbij ze alle aandacht opeisten. Sainz mocht als nummer drie mee naar het podium, maar liet net als Leclerc zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden.

Iemand die zich minder opvallend in de schijnwerpers reed in de Grand Prix van Italië, was Liam Lawson. Op Zandvoort werkte hij nog geen compleet weekend af als invaller van Daniel Ricciardo dus op Monza kreeg de 21-jarige Nieuw-Zeelander pas zijn eerste kans om zich goed voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Op vrijdag leek het nog een moeizaam weekend te worden voor de Red Bull-reserve, aangezien hij een halve seconde tekortkwam op teamgenoot Yuki Tsunoda. In de derde en laatste vrije training stond hij er dan ineens: op één duizendste vóór Tsunoda. Die sterke lijn kon hij doortrekken tot aan de kwalificatie, waarin hij de twaalfde tijd noteerde. Al in zijn tweede F1-kwalificatie was hij slechts 1,5 tiende langzamer dan de ervaren Japanner. Die zou de start van de race niet eens halen waardoor er helaas geen vergelijking gemaakt kan worden. Wel staat vast dat Lawson twee pitstops maakte en zelfs dan net naast de punten greep in wat nog altijd een van de langzaamste auto's van het veld is. Red Bull-teambaas Christian Horner suggereerde dat Ricciardo de races in Singapore en Japan niet zal halen, dus wie weet krijgt Lawson nog eens twee kansen om zich te bewijzen.

Ten slotte mag uiteraard de naam Max Verstappen niet in dit rijtje ontbreken. Het was tot de race zeker niet zo'n dominant weekend voor de tweevoudig wereldkampioen, maar hij zat er op zaterdag goed bij. Hij gaf 13 duizendsten toe op polesitter Sainz, maar wist dat de auto op zondag beter zou moeten presteren dan op zaterdag. Met die kennis begon Verstappen aan de jacht op zijn twaalfde zege van het seizoen, een die een historisch tintje zou krijgen omdat hij dan met tien zeges op rij een nieuw F1-record in handen zou hebben. Het ging in de beginfase niet van een leien dakje voor Verstappen, die op de boordradio wel geduldig klonk en zijn kansen afwachtte. Hij forceerde Sainz in de fout, nam direct de leiding over en zou die niet meer uit handen geven. Zelfs een 'probleempje' in de slotfase van de race kon hem niet stoppen op weg naar zijn tiende zege op rij. Dat probleempje had te maken met oplopende temperaturen die onder controle gehouden moesten worden, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko grapte: "Aan de andere kant was dit ook positief om het idee van een eventueel snelste raceronde uit het hoofd van Max te krijgen!" Verstappen staat nu op eenzame hoogte en het is de vraag waar die indrukwekkende reeks stopt.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten het elkaar niet makkelijk op Monza. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verliezers:

Met dat record van Verstappen komen we ook meteen bij de verliezers: Mercedes-teambaas Toto Wolff. Zijn team behaalde gezien de omstandigheden nog een prima resultaat met de vijfde en zesde plaats, al toonde Wolff zich niet van zijn beste kant na de race. Toen hem gevraagd werd wat hij van het record van Verstappen vindt - en geconfronteerd werd met het feit dat zijn team daar nooit in is geslaagd - antwoordde hij: "Onze situatie was een klein beetje anders omdat we binnen het team twee coureurs hadden die tegen elkaar streden", stelt Wolff. "Ik weet niet of hij [Max] om die records geeft. Het is niet iets wat voor mij belangrijk zou zijn. Die cijfers zijn toch voor Wikipedia en niemand leest dat." Zelf heeft Verstappen regelmatig aangegeven dat hij niet zo veel om die records geeft, al maakten Red Bull-teambaas Christian Horner en Marko duidelijk dat het toch iets anders zit. "Ik zou niet zeggen [dat hij] nerveus [was], maar je kon absoluut voelen dat hij messcherpe focus had, meer dan normaal. Je kon zien dat het zeker iets voor hem betekent", zei Horner. Ook Marko voelde dat Verstappen gedreven was om dit 'belangrijke' record te pakken. "Voor Max betekent deze winstreeks ontzettend veel." Het had Wolff gesierd om Verstappen op zijn minst te feliciteren.

Op de baan was Alpine een van de grootste verliezers van het raceweekend in Italië. In geen enkele sessie kwam het team van interim-teambaas Bruno Famin eraan te pas: Pierre Gasly en Esteban Ocon eindigden in de vrije trainingen geen enkele keer in de top-tien en de dertiende tijd van Gasly in VT2 was het beste resultaat tot aan de kwalificatie. Het bood weinig hoop, iets wat zaterdagmiddag terecht bleek: al in Q1 werd afscheid genomen van beide Alpine-coureurs die klaagden over een gebrek aan snelheid. Zij hadden het gevoel dat zij met de zeventiende en achttiende tijd hadden gemaximaliseerd en stonden dus voor een zware middag. Die eindigde voor Ocon in een uitvalbeurt laat in de race omdat het team besloot om hem voor de zekerheid naar binnen te halen omdat het stuur soms niet meewerkte. Gasly kon de race wel uitrijden, al genoot hij er zeker niet van: "Het was superpijnlijk", vat hij de race, waarin hij vijftiende werd, samen. "Ik denk dat we nog nooit zo'n gebrek aan concurrentievermogen hadden ten opzichte van onze rivalen." Na Spa-Francorchamps en Zandvoort klonk er alleen maar lof over de progressie van het team, maar het team kan weer terug naar de tekentafel na dit weekend om te vergeten.

Iemand die zich totaal niet in de schijnwerpers reed maar die toch verdient, is Lance Stroll. De Aston Martin-coureur miste de eerste vrije training omdat het team had besloten om die training aan reservecoureur Felipe Drugovich te gunnen. In de tweede vrije training stapte hij weer in, maar na twee ronden zat zijn dag erop vanwege problemen met de bolide. Er was daardoor zeker sprake van een gebrek aan baantijd, al verklaart dat niet de twintigste en laatste tijd in de kwalificatie terwijl teamgenoot Fernando Alonso de tiende tijd noteerde. In de race volgden beide coureurs dezelfde strategie: ze begonnen op de mediums en wisselden deze in voor de harde band. Op beide compounds was Alonso met ruime marge de snelste. Op de eindstreep zat er zelfs een gat van veertig seconden tussen de twee. Een uitermate tegenvallend resultaat die de uitspraken van teambaas Mike Krack tenietdoen. Hij stelde immers dat het verschil tussen Alonso en Stroll niet zo groot is als de resultaten doen lijken: "Er is geen duidelijk verschil in prestaties, er is een duidelijk verschil in punten."

Ten slotte nog een eervolle vermelding voor McLaren-teambaas Andrea Stella, die leek te overreageren op een onschuldig incident tussen teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri. De twee raakten elkaar licht in de eerste chicane toen Piastri uit de pitstraat kwam gereden. Beide coureurs konden ongeschonden door na wat een inschattingsfout van de Australiër leek. Toch trok Stella fel van leer. Hij bestempelde het incident als 'onaanvaardbaar'. "Er zou nooit contact moeten zijn tussen twee McLaren-auto's. Er was contact en dat past niet bij de manier waarop wij bij McLaren racen", maakte hij zijn onvrede duidelijk. Het is maar goed dat hij niet de teambaas van Ferrari was in de slotfase van deze race...