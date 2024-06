Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Canada

Voorafgaand aan het weekend in Canada ging het bij Max Verstappen maar over één ding: de problemen met het rijden over de kerbstones. De RB20 heeft dit seizoen vaak genoeg bewezen dat het over de hobbels en kerbstones op het circuit allemaal niet wil vlotten, en laat dat nu kenmerkend voor het Circuit Gilles Villeneuve zijn. Er werd al hardop gesproken over damage control, want Ferrari en McLaren waren favoriet. Het begon allemaal niet vlekkeloos voor de Nederlander. Op vrijdag hield een ERS-probleem hem namelijk lange tijd aan de kant, waardoor het niet duidelijk was hoe Red Bull ervoor stond. Een dag later liet hij zien zich niet zomaar uit het veld te laten slaan en pakte nét niet de pole. In de Grand Prix viel het in eerste instantie niet zijn kant op. George Russell en Lando Norris reden delen van de race voor hem, maar op het moment dat de beslissingen vielen sloeg hij toe - met een beetje hulp van de timing van de safety car. Voor de derde keer in zijn carrière won Verstappen de Grand Prix van Canada. Door het uitvallen van Charles Leclerc is de volgende stap naar het prolongeren van de titel gezet, want de voorsprong in het WK is nu 56 punten. En dan moeten historisch gezien de beste circuits voor Red Bull nog komen. De concurrentie kan naar het nu lijkt de borst nat maken voor de komende races.

Als Mercedes op donderdag kon tekenen voor P3 en P4, dan hadden ze dat zeker gedaan. Dit seizoen wilde het tot aan Canada niet echt vlotten en was het continu het vierde team. In de vrije trainingen zag het er hier en daar goed uit, maar op de momenten dat de punten werden verdeeld liep het achter de feiten aan. In Montreal ging het eindelijk goed. George Russell zorgde voor de eerste pole sinds Hongarije 2023 en in de race konden de zilveren pijlen gelijke tred houden met de voorste rijders. Dat het allemaal in de race net niet op de plek viel deed ergens zeer, maar het laat zien dat het team onder leiding van Toto Wolff zomaar eens de weg omhoog kan hebben gevonden. De opmars is grotendeels te danken aan de updates in Monaco, waar in Canada pas echt het resultaat van zichtbaar was. Helemaal tevreden is de formatie uit Brackley niet, want zowel Russell als Lewis Hamilton spraken over een slechte race. Dat betekent dat er meer in had gezeten, wat de burger meer moed moet geven richting de toekomst. De vraag die wel boven de markt hangt, is of Mercedes in Barcelona het kunstje kan herhalen en daar weer voor de prijzen mee kan doen. Als dat lukt, dan is het team weer aangehaakt bij de top.

Een goed resultaat voor Daniel Ricciardo was meer dan welkom. De Australiër staat onder druk en kreeg in Canada ook felle kritiek van voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve te verduren. De RB-coureur reageerde op zijn beurt met harde woorden op de kritiek, maar snoerde vooral op de baan de mond van de Canadees. Op zaterdag noteerde hij in de kwalificatie een knappe vijfde tijd, om in de race het om te zetten in een achtste eindklassering. Hamilton en de beide Aston Martins snelden er voorbij, maar het is wel het eerste weekend van dit seizoen dat hij teamgenoot Yuki Tsunoda compleet overvleugelde. Het laat zien dat hij het nog wel in zich heeft. Nu is het voor hem zaak om het vaker te laten zien, want dan kan RB eigenlijk niet meer om hem heen voor een zitje in 2025. En dan heeft hij ook nog eens de steun van Red Bull-baas Christian Horner. Dat vertrouwen heeft Ricciardo uitbetaald in vier hele waardevolle punten, waarmee RB nu echt het zesde team is.

De glimlach is weer terug bij Daniel Ricciardo na een prima weekend in Canada. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verliezers

De druk stond er bij Sergio Pérez vol op. De Mexicaan had na het debacle in Monaco wel zijn contract bij Red Bull verlengd, waar vanuit de buitenwereld met verbazing op werd gereageerd. De prestaties bleven namelijk sinds de GP van Miami enorm achter. Het verlengen van het contract zou er voor moeten zorgen dat hij met vertrouwen in Canada aan het weekend begon, maar het werd opnieuw een om snel te vergeten. De malaise begon op zaterdag. In de kwalificatie viel hij voor de tweede keer achter elkaar in Q1 af. De ervaren rijder weet dat aan problemen van de auto, maar Helmut Marko zag het anders. De Oostenrijkse adviseur dacht dat het wel eens aan psychologische problemen bij de coureur kon liggen. Of die woorden van Marko erin zijn gehakt weten we niet, maar een dag later ging het niet veel beter. Pérez kwam in de eerste bocht direct in contact met Pierre Gasly, om negentien rondes voor het einde zelf van de baan af te stuiteren en zijn - minieme - kansen op punten compleet te vergooien. Met een gebroken achtervleugel strompelde Pérez met de RB20 terug naar de pits. Achteraf had hij het liever niet gedaan, want volgens de FIA reed hij te lang in een kapotte auto. De stewards oordeelden dat het te onveilig was en hij moet nu in Spanje drie plaatsen gridstraf inlossen. Het maakt de nasmaak van het weekend in Canada nog zuurder. In Barcelona moet het resultaat zichtbaar worden, zeker nu Red Bull de punten in het constructeurskampioenschap harder nodig heeft dan ooit.

Lando Norris was er op donderdag duidelijk over: Ferrari had uitstekende papieren voor het weekend in Canada. Die papieren bleken in de praktijk niet heel veel waard. Op vrijdag viel het allemaal nog mee, maar een dag later ging het totaal niet. Het droge asfalt van het circuit op het Île Notre-Dame was de SF-24 niet goed gezind. De hele dag reden de rode wagens ver achter Verstappen, de McLarens en de Mercedessen. In de kwalificatie ging het zelfs zodanig mis, dat zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz in Q2 eruit vielen. Na afloop van de dramatische sessie werd de blik gericht op het scoren van punten in de Grand Prix, maar dat mocht niet zo zijn. Leclerc had vanaf de eerste meters te kampen met een motorisch probleem en gaf - na ook nog een verkeerde bandengok - op. Sainz spinde zelf en stuurde door de opgelopen schade zijn auto de pitbox in. Het is voor het eerst sinds Azerbeidzjan 2022 dat beide Ferraris de finish niet zagen. De klap is vooral hard voor de ambities in het constructeurskampioenschap. Voor het weekend was het gat naar Red Bull maar 24 punten, na de race is dat opgelopen naar 49 stuks. Ferrari moet in Barcelona herstellen, anders loopt de Oostenrijkse concurrent stukje bij beetje weg en kunnen de titelaspiraties de ijskast weer in.

Op zaterdag stond George Russell met een grote glimlach de media te woord. Dat was met een goede reden, want voor de tweede keer in zijn carrière behaalde hij pole. Opvallend was dat de Brit wel heel erg blij was na zijn toptijd, bijna alsof hij was vergeten dat de punten pas op zondag worden verdeeld. In eerste instantie begon de Mercedes-man prima aan de race. In het begin op de inters was hij snel onderweg en reed hij lange tijd op kop. Toen eenmaal de baan begon op te drogen, kon hij het tempo niet meer bijbenen. Lando Norris passeerde hem eerst, waarna hij bij de laatste chicane rechtdoor schoot. Verstappen profiteerde volop van de grote fout en snelde er ook langs. Het is de zoveelste keer dat hij op het moment suprême kraakt onder de druk. Denk maar aan Spa 2020, toen hij in kansrijke positie door een eigen fout de baan af stuiterde. Of Singapore vorig jaar, waar hij opnieuw de fout inging op het moment dat er wat moois te halen was. En nu dus weer. Het is geen prettig teken voor Mercedes, want na dit seizoen moet hij de kar trekken bij de renstal. Hamilton vertrekt, naar alle waarschijnlijkheid wordt hij vervangen door de jongeling Andrea Kimi Antonelli. Als Russell zijn toekomstige teamgenoot verder wil helpen, dan moet hij een stuk beter met de druk omgaan.

George Russell kraakte weer onder de druk. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

