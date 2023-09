F1 Singapore live: Volg de tweede vrije training

17:08 Over Verstappen gesproken: zijn pace op de mediums zag er redelijk stabiel uit, al was dat niet per se met een veel betere pace dan de Ferrari's. Hij reed voornamelijk in de mid-38s terwijl teamgenoot Perez in zijn kortere long run wel gemiddeld iets sneller oogde. Opvallender was de long run van Alonso, die de sessie dus als vierde afsloot. Hij begon als enige al in de hoge 37s en kon vervolgens nog in de lage 38s blijven in de run van zeven ronden.