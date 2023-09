Waar de eerste vrije training nog bij daglicht is afgewerkt en door de hogere temperaturen niet veelzeggend was, mochten coureurs zich in de avonduren opmaken voor de representatiefste oefensessie van het weekend. De eerste training is door de meeste teams aangegrepen om de correlatie van updates te testen en voor coureurs natuurlijk om het vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen is immers het codewoord op dit stratencircuit. Voorafgaand aan de tweede sessie ging het kunstlicht aan en waren de omstandigheden een stuk beter te vergelijken met hoe het tijdens de kwalificatie en de race zal zijn, in ieder geval als de weergoden zich dan niet gaan roeren.

Ferrari opent weer sterk, Albon loopt kostbare rijtijd mis

Niet geheel verrassend waren Liam Lawson en Logan Sargeant als eerste coureurs op het asfalt te vinden, twee rijders die voor vandaag nog nooit op het Marina Bay Street Circuit hadden gereden. De Amerikaan werkte op mediums de eerste vliegende ronde af, maar zag zijn tijd al snel worden verbeterd doordat alle coureurs er als de kippen bij waren om de rijtijd optimaal te benutten. Het was natuurlijk ook om een eventuele rode vlag of een overstekende hagedis voor te zijn. Ferrari kwam bij deze inleidende beschietingen wederom meer dan prima voor de dag. Carlos Sainz tekende voor 1.34.150 op mediums, op drieënhalve tienden gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen was ook meteen buiten, maar werd bij zijn eerste poging in de weg gereden door onder meer Kevin Magnussen en moest genoegen nemen met P4 op ruim negen tienden.

Met een tweede aanzet op de mediums bleek het nog een klap harder te kunnen. Fernando Alonso wist het commando even over te nemen op een high-downforce baan die iets beter bij Aston Martin moet passen, al had Ferrari het antwoord direct paraat. Andermaal nestelde Sainz zich bovenaan de tijdenlijst, met ruim een halve seconde marge op Alonso. Achter de ervaren Spanjaard, Leclerc en George Russell moesten de Red Bulls genoegen nemen met de plekken vijf en zeven, met Sergio Perez net voor Verstappen en Hamilton nog tussen beide. Groter was het malheur bij Alexander Albon, die via de boordradio liet weten vermogen te verliezen. Hij moest zijn Williams, voorzien van een speciale livery, naar binnen sturen door een motorprobleem en verloor zo kostbare rijtijd in de belangrijkste training van het weekend.

Intussen kwam er meer en meer rubber op de hobbelige baan te liggen en daar zou Leclerc optimaal gebruik van maken. De Monegask versnelde op mediums tot 1.32.974 en wist het stokje zodoende over te nemen als leider. Op hetzelfde moment maakte ook het andere team uit Italië een goede indruk. Yuki Tsunoda schoot als een duveltje uit een doosje naar P3, terwijl nieuwkomer Lawson op de achtste plek ook met stip de top tien binnenkwam. Het was des te knapper doordat beide AlphaTauri-coureurs hun rondetijden ook 'gewoon' op mediums klokten. Het team uit Faenza kan rekenen op grootschalige updates, waaronder een nieuwe vloer. Lawson wist met zijn ronde zelfs wereldkampioen Verstappen voor te blijven, al moet gezegd dat de Nederlander ook aan een verbetering bezig was totdat hij onbedoeld ging driften: "I lost it. Box", klonk het via de boordradio.

Ferrari imponeert ook op softs, Red Bull-coureurs worstelen nog met balans

Nadien bleek het vooral wachten totdat de softs voor de dag kwamen. Ferrari opende het bal op de rode sloffen. Sainz liet de klok stoppen op 1.32.210, waarmee hij Leclerc nipt voor bleef. De man met startnummer 16 was het grootste gedeelte van de ronde rapper dan zijn teammaat, maar verloor terrein in sector 3 en sloot derhalve aan op 0.018 seconde. Hamilton toonde een teken van leven door zijn Mercedes naar de derde plek te sturen, alvorens George Russell die positie zou overnemen, nog voor Alonso en Lando Norris in de McLaren met sterk herziene sidepods. Red Bull wachtte langer met de eerste ronde op softs, maar die poging zou Verstappen niet op zijn gebruikelijke plek bovenaan de tijdenlijst brengen. De Nederlander kreeg wederom met enig verkeer te maken en bleef slechts steken op P7, ruim zeven tienden achter de rapste Ferrari.

Teamgenoot Perez, de winnaar van vorig jaar in Singapore, kon evenmin imponeren en sloot achter Verstappen aan op de achtste plek. "Het komt gewoon niet. Iedere remzone voelt het alsof ik ga crashen. De achterkant breekt steeds uit", analyseerde Perez meteen na zijn vliegende ronde. Red Bull sommeerde hem nog een keer aan te zetten voor een nieuwe poging en die ronde zou hem net voor stalgenoot Verstappen brengen. De achterstand van 0.692 seconde was echter nog altijd niet bepaald wat Red Bull zich van de tweede oefensessie had voorgesteld. Er lijkt met andere woorden werk aan de winkel bij de succesformatie van Christian Horner.

Nadien was het tijd voor de lange runs, waardoor de rangschikking intact bleef en Ferrari bijzonder tevreden kon terugkijken op de vrijdag. De motorstanden vormen natuurlijk altijd een belangrijk vraagteken, al is het na de worsteling van onder meer Zandvoort wel hoopgevend dat de Scuderia ditmaal ijzersterk uit de startblokken is gekomen op een high-downforce circuit. Ook Lawson verdient een eervolle vermelding, door tijdens zijn eerste actiedag op het circuit van Singapore teamgenoot Tsunoda voor te blijven en keurig beslag te leggen op P12 in de rangschikking.

