F1 Oostenrijk live: Volg de kwalificatie

De Formule 1 is vrijdag aan het tweede sprintraceweekend van 2023 begonnen met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Daarmee zitten de inleidende beschietingen er meteen op, want in dit aangepaste format is het op vrijdagmiddag meteen tijd voor de eerste sessie die ertoe doet: de kwalificatie. Nieuw in 2023 is dat de vrijdagse kwalificatie niet de startopstelling voor de sprintrace bepaalt, maar voor de Grand Prix op zondag. Voor de korte zaterdagse race wordt zaterdagochtend nog een aparte, kortere kwalificatie afgewerkt.

Met slechts een uurtje trainen achter de rug is het dus tijd voor de coureurs om een goede startpositie te bemachtigen voor het hoofdgerecht van het weekend. Afgaande op de vorm van het seizoen én de eerste training in Spielberg lijkt Red Bull Racing de favoriet om met de pole-position aan de haal te gaan. Max Verstappen, de winnaar van de laatste vier races, voerde het veld aan tijdens VT1 door 1.05.742 te noteren en daarmee beide Ferrari-coureurs op ruim twee tienden achterstand te zetten. Opvallend genoeg deed de Nederlander dat op de mediums, daar waar zijn naaste achtervolgers op de softs reden. Kan Verstappen zijn vierde pole op rij veiligstellen, of weet teamgenoot Sergio Perez (vijfde in VT1) roet in het eten te gooien?

Of weet een van de achtervolgers zich in de strijd om de eerste startpositie te mengen? Ferrari reed van die groep de snelste tijden in de training, maar op de hardere banden was het tempo van de Scuderia nog niet om over naar huis te schrijven. Bovendien waren de verschillen met de snelste rijders van Mercedes en Aston Martin, Lewis Hamilton en Lance Stroll, niet groot. Geven de naar Spielberg meegebrachte upgrades een doorslaggevende rol voor Carlos Sainz en Charles Leclerc, of vinden Aston Martin en Mercedes nog iets om de strijd in hun voordeel te beslechten? En hoe ver kan Nyck de Vries komen, nadat hij in de eerste training nipt achter teamgenoot Yuki Tsunoda op de zestiende stek eindigde?

Deze vragen worden vanaf 17.00 uur beantwoord op de Red Bull Ring, want dan begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de actie op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.