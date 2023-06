F1 Oostenrijk live: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 maakt zich op voor de negende Grand Prix van het seizoen 2023. Op de Red Bull Ring wordt dit weekend de tweede sprintrace van het jaar afgewerkt. Door het nieuwe format, dat in Baku werd geïntroduceerd, is er nog maar een vrije training over. De tweede oefensessie is vervangen door een kwalificatie voor de sprintrace. Dit houdt in dat alle F1-coureurs meteen vanaf het begin de set-up voor elkaar moeten hebben. Daarnaast gaat ook het weer een belangrijke rol spelen. Er is voor vrijdag en zaterdag een hoop nattigheid voorspeld, terwijl de zondag voorlopig droog lijkt te blijven.

Max Verstappen is met de beste papieren naar Oostenrijk gereisd. De Nederlander gaat fier aan de leiding in het wereldkampioenschap en won de laatste vier Grands Prix. Kan de 25-jarige coureur ook in de thuisrace van Red Bull Racing domineren, of weten anderen een stap te maken? Sergio Perez, die de F1-mediadag donderdag vanwege ziekte oversloeg, moet er alles aan doen om de aansluiting met zijn teamgenoot weer terug te vinden. De Mexicaan kijkt momenteel tegen een flinke achterstand aan en is het podium al een aantal races op rij misgelopen. Vindt Checo op de korte, maar snelle baan zijn vorm terug of moet hij opnieuw de mannen van Mercedes en Aston Martin voor zich dulden?

Want de vorm in Brackley en Silverstone is juist een stuk beter geworden, met name Lewis Hamilton en Fernando Alonso komen steeds dichter bij. Kunnen ook hun teamgenoten, respectievelijk George Russell en Lance Stroll, het tempo bijbenen? Ferrari is met veel nieuwe onderdelen naar Spielberg gekomen, wat hun misschien weer in de mix brengt. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn allebei hongerig naar een goed resultaat. Tot op heden wil het nog niet vlotten met de SF-23, maar afgelopen seizoen was de F1-auto van de Scuderia razendsnel op de Red Bull Ring. Lukt het hen om weer eens écht mee te strijden? En wat kan de onder druk staande Nyck de Vries? Voor de Nederlander moet het er nu echt een keer uitkomen. De baan in Stiermarken is niet onbekend voor hem. Kan hij eindelijk AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda voorbij?

De antwoorden op al deze vragen worden vanaf 13.30 uur gegeven. Dan start de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Wil je niets missen van alle actie en door middel van de laatste updates en video's op de hoogte gehouden worden? Volg dan het liveblog van Motorsport.com.