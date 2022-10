F1 GP Singapore 2022 liveblog: Volg de race

De Grand Prix van Singapore heeft geen enorme historie met regenraces, alleen in 2017 werd er op een vochtige baan gestart. Mogelijk gebeurt dat in 2022 weer, al is het nog onduidelijk wat het weer precies gaat doen in de aanloop naar en tijdens de race. Mocht de baan nat worden, dan hebben de coureurs daar zaterdag al mee kunnen oefenen tijdens de derde vrije training en de kwalificatie, die op een opdrogende baan werd gehouden.

De snelste tijd daarin was voor Charles Leclerc, die zijn negende pole van het seizoen veroverde. Het verschil met Sergio Perez en Lewis Hamilton op posities twee en drie was echter minimaal, want de top-drie werd gescheiden door slechts 0.054 seconde. Met Carlos Sainz op anderhalve tiende op P4 heeft Ferrari twee ijzers in het vuur in de strijd aan het front. Tot dusver is het de Scuderia niet zo vaak gelukt om dat numerieke voordeel om te zetten in een dagsucces, maar slaagt het team daar in Singapore wel weer eens in?

Ook wordt interessant om te volgen wat voor een opmars Max Verstappen kan maken. Het derde deel van de kwalificatie ging absoluut niet zoals de Red Bull-coureur zich had voorgesteld. Zijn team liet hem zijn voorlaatste ronde afbreken, waarna hij tijdens zijn laatste ronde naar de pits moest komen wegens te weinig brandstof in de tank. Zodoende staat de WK-leider op de achtste plek op de grid, de vierde keer in vijf races dat hij van buiten de top-vijf moet starten. De vorige drie keren wist hij desondanks de overwinning te pakken, maar kan hij dat ook op het krappe stratencircuit in Singapore, waar inhalen altijd een uitdaging is?

Het antwoord op deze vragen komt tijdens de Grand Prix van Singapore, die om 14.00 uur van start gaat. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het Marina Bay Street Circuit.