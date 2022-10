Verstappen: "Andere teams kunnen beter hun mond houden over budgetplafond"

Vrijdagochtend kwamen de Gazzetta dello Sport en het Duitse Auto, Motor und Sport met het verhaal dat zeker twee teams vorig jaar over het budgetplafond zijn gegaan. Bij Red Bull zou het volgens deze media om een grotere overtreding gaan, al is belangrijk om te vermelden dat er nog geen officiële getallen zijn. Zo liet de FIA vrijdagavond weten dat het om 'niet onderbouwde speculatie' gaat en dat het volgende week - normaliter woensdag - pas de beoordelingen naar teams stuurt.

Ferrari en Toto Wolff hebben de FIA alvast opgeroepen om streng te straffen als er wel daadwerkelijk sprake blijkt van een overtreding. Laatstgenoemde gaf aan dat het FIA-onderzoek een 'publiek geheim' zou zijn in de paddock. Christian Horner en Helmut Marko hebben zaterdag fel gereageerd op de Mercedes-teambaas en vroegen zich hardop af hoe Wolff eigenlijk aan informatie over de Red Bull-boekhouding kan komen.

Op de vraag van Motorsport.com hoe Verstappen deze hele saga volgt, laat de Limburger weten: "Ach, ik weet waar het vandaan komt, dus ja...", lijkt hij op Mercedes te duiden. Zorgen zegt de wereldkampioen zich niet meteen te maken over de mogelijke uitkomst. "Nee. Op basis van wat ik vanuit het team hoor, hebben ze er wel vertrouwen in. Andere teams beginnen er alleen over te praten, terwijl ze geen informatie hebben. Dat vind ik een beetje dom. Houd dan gewoon je mond."

Wolff noemt woorden van Horner 'ruis': "Volste vertrouwen in FIA"

Wolff heeft dat zoals bekend niet gedaan en zijn woorden hebben kwaad bloed gezet bij Red Bull. Horner heeft laten weten stappen te overwegen, al neemt Wolff dat op zijn beurt niet zo serieus. "Voor wat ik heb gezegd? Het is allemaal ruis. Pure ruis, want woensdag wordt het proces afgerond en dan zullen we zien wie een certificaat krijgt [voor teams die onder het budgetplafond zijn gebleven]. En als iemand niet aan de regels voldoet, dan is daar een proces voor en zijn daar ook regels voor."

"Ik weet zeker dat de FIA het juiste zal doen. Tot die tijd al is het gepraat gewoon ruis", herhaalt de Oostenrijker nog maar eens. "Voor ons is het in ieder geval belangrijk dat iedereen zich aan het budgetplafond houdt. Dat budgetplafond is de hoeksteen van het nieuwe reglement. De FIA zal ook wel weten dat dit belangrijk is en dus kan ik alleen maar hopen dat iedereen onder de grens is gebleven. Ik heb het volste vertrouwen in de FIA en daardoor is al het andere gewoon ruis."

