UPDATE: Grand Prix van Singapore van start om 15.05 uur Nederlandse tijd

De start van de Grand Prix van Singapore stond oorspronkelijk gepland voor 20.00 uur lokale tijd, het is dan 14.00 uur in Nederland. Eerder op de dag konden de dames in de W Series hun race nog in droge omstandigheden afwerken, maar kort na de finish begon er stevige bewolking boven het Marina Bay Street Circuit te verschijnen. Ook tijdens de rijdersparade van de F1-rijders was het nog droog, maar met nog 1 uur en 20 minuten tot de start van de race begonnen de eerste druppels te vallen.

Die eerste druppels bleken een voorbode van een ware wolkbreuk boven Singapore, die rond 18.55 uur lokale tijd echt losbarstte. Het duurde niet lang voordat de TV-camera's de andere kant van het rechte stuk van start-finish niet meer konden zien. Tegelijkertijd kon de drainage de regenval niet snel genoeg meer afvoeren, waardoor er op dit moment ook een behoorlijke laag water op het asfalt ligt. De safety car reed nog even over de baan om te verkennen hoe het circuit erbij ligt, maar dat maakte duidelijk dat racen voorlopig nog niet mogelijk was. Dat dwong de Formule 1 om iets na 19.00 uur lokale tijd met het bericht te komen dat de start van de GP van Singapore is uitgesteld.

De wedstrijdleiding heeft inmiddels bekendgemaakt dat de formatieronde om 15.05 uur Nederlandse tijd wordt ingezet. De pitlane gaat om 14.25 uur open. Dit betekent dat de GP van Singapore een uur vertraagd is. Mis niets van alle actie in Singapore met ons liveblog!

Video: Zware regenval zorgt voor uitstel Grand Prix van Singapore