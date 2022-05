F1 GP Monaco 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Monaco is een van de Formule 1-races met de meeste historie. In 1950 stond de race voor het eerst op de kalender en sindsdien was het evenement slechts vijf keer geen onderdeel van een F1-seizoen. De laatste keer was in 2020, toen het coronavirus roet in het eten gooide. Vorig jaar kon F1 echter wel weer afreizen naar het prinsdom, waar Max Verstappen zijn eerste zege in zijn woonplaats pakte.

De regerend wereldkampioen was afgelopen weekend in Spanje ook de sterkste, nadat leider Charles Leclerc halverwege de race uitviel met technisch malheur. Verstappen profiteerde optimaal en kwam door zijn overwinning voor het eerst dit seizoen ook aan de leiding van het kampioenschap te staan. Voor Red Bull Racing als geheel was het een uitstekend weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Sergio Perez als tweede eindigde en Red Bull aan de leiding van het constructeurskampioenschap hielp. Kan het Oostenrijkse team de goede vorm meenemen naar de eerste training in Monaco?

Voor Ferrari was de Spaanse GP dus een weekend om snel te vergeten. Thuisrijder Carlos Sainz werd nog vierde, maar Leclerc viel dus uit en zowel team als coureur verloor de koppositie in het kampioenschap. Dit weekend is er dus meteen de mogelijkheid om revanche te nemen voor het mislukte weekend tijdens de GP van Monaco. Voor Leclerc is dit een thuisrace, maar in drie F1-optredens in het prinsdom haalde hij de finish nog nooit, maar kan hij in de eerste training alvast wat vertrouwen tanken richting de kwalificatie en race? En wie weet in het kielzog van Red Bull en Ferrari te verrassen?

Dat zijn vragen waarop vanaf 14.00 uur een antwoord gegeven gaat worden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.