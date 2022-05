Doordat de achtervleugel niet open ging aan het einde van de kwalificatie in Barcelona, kon Max Verstappen in tegenstelling tot de concurrentie geen laatste snelle ronde rijden in Q3. De regerend wereldkampioen zakte zodoende bij het zwaaien van de vlag van de eerste naar de tweede plek op de startopstelling. De Brits-Oostenrijkse formatie verving een aantal zaken voor de race, maar desondanks haperde de achtervleugel tijdens de wedstrijd opnieuw.

Naderhand werd gesuggereerd dat het probleem gerelateerd was aan de vleugel waarmee in Barcelona werd gereden, terwijl teambaas Christian Horner liet weten dat het DRS-falen mogelijk te maken had met de pogingen van Red Bull om de RB18 lichter te maken. Verstappen geeft op vrijdag te kennen komend weekend met dezelfde vleugel te rijden als in Spanje, maar voorziet geen problemen. “Normaal gesproken zullen we hier met dezelfde vleugel rijden”, zegt hij in de persconferentie voor de Grand Prix van Monaco. “Maar ik verwacht dat het opgelost is, dat hoop ik althans. Gelukkig is DRS niet zo heel belangrijk hier, maar we weten wat het probleem veroorzaakte en hebben daar actie op ondernomen.”

Formule 1-baas Ross Brawn heeft in het verleden aangegeven graag af te willen van DRS, omdat het inhalen met behulp van het systeem volgens velen te kunstmatig zou zijn. Het nieuwe aerodynamische pakket waarmee dit jaar gereden wordt, moet het makkelijker maken om een andere auto te volgen en zo voor meer inhaalacties zorgen, maar Verstappen meent dat DRS op dit moment nog nodig is.

“Als we geen DRS meer hebben, zouden we alleen nog maar in een treintje rijden”, aldus de Nederlander, die in Barcelona aan den lijve heeft ondervonden hoe lastig het is om een andere auto zonder DRS te passeren, toen hij na een foutje klem kwam te zitten achter George Russell. “Ik denk dat ik dat afgelopen zondag wel heb laten zien. Het was heel frustrerend. We hebben op het moment nog DRS nodig met deze auto’s. We kunnen nu iets makkelijker volgen maar zodra je achter iemand zit, heb je wel iets minder drag maar niet het slipstream-effect zoals we dat vorig jaar hadden. Je hebt dus nog steeds DRS nodig om een aanval te kunnen wagen bij de eerste bocht.”