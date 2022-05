Leclerc: Monaco een van de beste circuits op de F1-kalender

De afgelopen weken wordt er veel gesproken over de toekomst van de Grand Prix van Monaco. Dat het evenement een enorme historie heeft, zou voor de eigenaren van de Formule 1 niet langer voldoende zijn om de stadstaat elk jaar een plek op de kalender te geven. Mocht het daadwerkelijk gebeuren dat Monaco van de kalender verdwijnt, zou Charles Leclerc, die er geboren en getogen is, dat een zeer kwalijke zaak vinden.

“Ik denk dat het voor beide partijen een slechte stap zou zijn”, zegt Leclerc tegen onder andere Motorsport.com. “Formule 1 zonder Monaco is voor mij geen Formule 1. Deze sport heeft een historie, mede doordat we naar historische circuits als Silverstone, Monza en Monaco gaan. Ik vind dat die banen op de kalender moet blijven.”

Leclerc erkent dat de Grand Prix van Monaco niet een van de meest aantrekkelijke races is om naar te kijken. “Het is lastig inhalen hier, maar waar we als coureurs van houden, is de uitdaging die deze baan met zich meebrengt. Met name in de kwalificatie, om dat ene perfecte rondje te rijden. Als het om de hoeveelheid adrenaline gaat, is er geen circuit dat in de buurt komt van Monaco”, aldus de nummer twee in het klassement.

Op de vraag of de Formule 1 op de eerste plaats niet naar de beste circuits zou moeten gaan, antwoordt hij: “Dat moet je ook. Maar ik geloof oprecht dat Monaco een van de beste circuits is. Als het om kwalificeren gaat, is er geen plek waar ik meer geniet dan hier. Als coureur kun je hier echt het verschil maken en doordat de vangrails hier zijn zo dicht langs de baan staan, heb je hier ook nog echt het gevoel van gevaar en snelheid. En over de kwalificatie gesproken: ik denk dat we hier altijd een van de spannendste kwalificaties van het jaar hebben. Ik ben het ermee eens dat we voor de race hier en daar iets zouden moeten veranderen om het inhalen te verbeteren, omdat de auto’s geëvolueerd zijn en het niet per se een goede baan is om in te halen. Maar als het gaat om de uitdaging voor de coureur, dan is Monaco een van de zwaarste circuits op de kalender. Ik vind dat een baan als deze op de kalender hoort te blijven.”