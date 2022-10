F1 Mexico 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Nadat de tweede vrije training weinig relevant bleek voor de GP van Mexico vanwege de bandentest van Pirelli, kregen de teams en coureurs zaterdag tussen 19.00 en 20.00 uur Nederlandse tijd nog één uur de tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Het was gedurende de sessie dan ook overwegend druk op het Mexicaanse asfaltlint, waar iedereen de laatste hand legde aan het optimaliseren van de afstelling voor de rest van het weekend.

Bij Mercedes lijken ze iets gevonden te hebben, want in de derde oefensessie stond er geen maat op de Zilverpijlen. George Russell klokte de snelste tijd van de training - en het weekend tot dusver - en alleen teamgenoot Lewis Hamilton wist die tijd enigszins te benaderen. Naaste achtervolger Max Verstappen moet het in VT3 doen met een achterstand van een kleine halve seconde en hoewel de Nederlander geen optimale ronde reed, is het duidelijk dat er nog wat werk aan de winkel is. De grote vraag voor aanvang van de kwalificatie is dan ook of Mercedes de goede vorm kan vasthouden en voor de tweede keer dit jaar een pole-position kan pakken.

De belangrijkste tegenstand tijdens de kwalificatie moet in de ijle lucht van Mexico-Stad komen van Red Bull Racing en Ferrari, de twee teams die dit jaar alle overwinningen hebben verdeeld. Daar waar Verstappen tot op een halve seconde van Russell kwam, was Charles Leclerc met ruim zeven tienden achterstand de snelste Ferrari-rijder tijdens VT3. De Monegask toonde zich vervolgens niet blij met het onderstuur waar hij mee kampte, al eindigde hij nog voor teamgenoot Carlos Sainz. Ferrari leek de magie niet te hebben tijdens de afsluitende training, maar lukt het ze om nog iets te vinden voor de start van de kwalificatie?

Vanaf 22.00 uur komt er een antwoord op deze vragen, want dan begint de kwalificatie voor de GP van Mexico. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan en zie je video's van de belangrijkste momenten.