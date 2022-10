Brown over straf voor Red Bull: “Niet meer dan terecht”

Wegens het overschrijden van het budgetplafond in 2021 moet Red Bull Racing een boete van 7 miljoen Amerikaanse dollar betalen. Tevens zag het team van Max Verstappen en Sergio Perez het aantal runs in de windtunnel van 224 tot 202 gereduceerd worden. “Ik ben blij dat de waarheid naar buiten is gekomen en dat het is wat we hadden verwacht”, aldus McLaren CEO Zak Brown. “Eén team is over de kostenlimiet gegaan, terwijl de andere negen formaties binnen de regels hebben geopereerd. Het is dan ook niet meer dan terecht dat er een straf is opgelegd.”

“Als de FIA zo effectief mogelijk wil zijn en haar straffen een les voor anderen wil laten zijn voor wanneer regels op een dergelijke manier worden overtreden, dan moeten de sancties in de toekomst veel strenger zijn”, vervolgt Brown. “We hopen dat alle teams door dit proces nu een duidelijk beeld van de regels hebben, om toekomstige overtredingen te voorkomen. We zijn blij dat de FIA heeft ingegrepen, maar we hopen dat ze in de toekomst strenger optreden tegen iedereen die moedwillig de regels overtreedt.”

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur waarschuwt dat andere teams nu wellicht een gokje gaan wagen met het breken van het budgetplafond. “Naar mijn mening is het sportief gezien een vrij lichte straf”, aldus Vasseur tegen Motorsport.com. “We moeten oppassen dat dit de teams niet aanmoedigt om in de toekomst te veel geld uit te geven. Iedereen kan nu namelijk zijn eigen berekening maken om uit te vinden of het zin heeft om in een jaar X miljoen meer te besteden en om vervolgens tien procent minder tijd in de windtunnel te krijgen.”

Vasseur benadrukt dat hij niet op zijn eigen team doelt. “Voor mij is het geen probleem en ik heb geen keuze, maar ik plaats mezelf in hun positie”, refereert hij aan het feit dat Alfa Romeo niet de middelen heeft om méér geld dan het budgetplafond uit te geven. Vasseur snapt wel dat Red Bull tot een andere berekening is gekomen dan de FIA. “Het was een uitdaging, dat mag je niet onderschatten. We mochten echter vragen stellen. We hebben samen in totaal wel een paar duizend vragen gesteld.”

Video: Christian Horner over de straf voor Red Bull