De Vries maakt in Abu Dhabi-test debuut voor AlphaTauri

Nyck de Vries verdiende met zijn ijzersterke invalbeurt bij Williams op Monza een contract bij AlphaTauri voor het Formule 1-seizoen 2023. De 27-jarige coureur uit Uitwellingerga paste eerder deze maand al een stoeltje bij het Italiaanse team in de fabriek in Faenza. Zaterdag maakte teambaas Franz Tost tijdens een persconferentie in Mexico bekend dat De Vries tijdens de Abu Dhabi-test voor de eerste keer op de baan verschijnt namens AlphaTauri. Die test vindt plaats in de week na de Grand Prix op het Yas Marina Circuit.

Momenteel staat De Vries nog onder contract bij Mercedes, waardoor hij niet in een vrije training in actie kan komen voor AlphaTauri. Dat deed de Nederlander vrijdag in Mexico-Stad wel namens Mercedes. “Ik heb er gewoon van genoten”, blikte hij tegenover de Nederlandse media in Mexico, waaronder Motorsport.com, terug op die sessie. Het was zijn laatste optreden voor Mercedes. “Het was ook een beetje emotioneel, omdat het mijn laatste keer was met het team. We hebben toch vier jaar, waarvan drie officieel, met elkaar samengewerkt. Dat is toch wel een behoorlijke tijd, waarin je intensief met elkaar samenwerkt, voor kampioenschappen vecht en een bijdrage levert aan de performance op het circuit.”

De Vries liet vrijdag tevens weten dat het nog niet definitief was dat hij voor AlphaTauri zou rijden tijdens de Abu Dhabi-test, maar teambaas Tost bevestigde een dag later dat dit plan nu alsnog rond is. “Ik wil Nyck zo snel mogelijk in het team integreren”, deelt de Oostenrijker tijdens de zaterdagse persconferentie mee. “Hij zal voor ons in actie komen tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi, zodat hij vertrouwd kan raken met de auto en met het team. We hebben een goed programma voor hem liggen voor de wintermaanden om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op 2023.”

