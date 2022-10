De Vries geniet van laatste Mercedes-optreden: “Beetje emotioneel”

Hoewel Nyck de Vries volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijdt bij AlphaTauri, en daarmee deel zal uitmaken van het Red Bull-kamp, mocht de coureur uit Sneek in Mexico voor de tweede keer een vrije training voor zijn rekening nemen bij Mercedes, nadat hij in Frankrijk al een sessie met de auto van Lewis Hamilton had afgewerkt. Hiermee heeft de Duitse fabrieksformatie voldaan aan de verplichting om twee trainingen aan een rookie te geven.

“Ik heb er gewoon van genoten”, blikt De Vries tegenover de Nederlandse media in Mexico, waaronder Motorsport.com, terug op zijn laatste optreden voor Mercedes. “Ik wist natuurlijk dat ik een ander programma had: ik had één set harde banden en reed met toekomstige aerodynamische ontwikkelingen die getest moesten worden. Maar ik voelde me heel erg op mijn gemak en voelde me steeds meer thuis op deze baan naarmate ik meer ronden deed.”

“Ik denk dat ik een goede job heb gedaan voor het team. Voor de rest viel er natuurlijk weinig te shinen, maar ik heb het naar mijn zin gehad. Het was ook een beetje emotioneel, omdat het mijn laatste keer was met het team. We hebben toch vier jaar, waarvan drie officieel, met elkaar samengewerkt. Dat is toch wel een behoorlijke tijd, waarin je intensief met elkaar samenwerkt, voor kampioenschappen vecht en een bijdrage levert aan de performance op het circuit.”

Meest veilige optie

Over het feit dat Mercedes hem nog een training gaf, terwijl hij naar het zusterteam van Red Bull vertrekt, zegt De Vries: “Ik denk dat ik de meest voor de hand liggende kandidaat voor ze was. Het is ook niet heel vanzelfsprekend om zomaar even iemand in te laten stappen die dan ook nog iets kan brengen in zo’n uur. Je wil ook niet dat er iets fout gaat tijdens zo’n training. Dus ik denk dat ik uiteindelijk de meest veilige optie was.”

De Vries wordt gezien zijn overstap echter niet meer overal actief bij betrokken. “Ik woon geen enkele meeting meer bij, alleen die van sociale aard. Sinds Singapore zit ik al niet meer in de technische meetings en ben ik ook niet meer betrokken bij de performance-kant van een weekend. Maar dat is logisch en begrijpelijk”, aldus De Vries, wiens bijdrage in Mexico dan ook kleiner was dan eerder. “Ik heb een paar ronden mogen rijden, maar ik voelde me wel iets minder nuttig dan voorheen. Maar is nog genoeg te regelen voor volgend seizoen en ik kan nu ’s ochtends en ’s avonds wat meer tijd spenderen aan trainen, als ik terug ben in het hotel. Dus mijn focus is ook al wel aan het verschuiven.”

