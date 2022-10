Mercedes geeft visitekaartje af in derde F1-training Mexico, Verstappen P3

Nadat de stofwolken van de vrijdag - de budgetkwesties van Red Bull Racing en Aston Martin - waren opgetrokken, kon de focus eindelijk op waar het in de Formule 1 om draait: de baanactie. Die actie was in de derde training nog net iets belangrijker dan in een normale oefensessie op zaterdagmiddag. De tweede training in Mexico stond namelijk in het teken van de Pirelli-bandentest. Coureurs dienden een run plan van Pirelli te volgen en mochten niet aan de eigen afstelling werken. Het zorgde voor minder bruikbare data en voor meer vraagtekens richting de race. De tweede sessie draait normaliter om de long runs.

Russell toont dat Mercedes erg goed uit de verf komt op hoogte

In de afsluitende training kregen coureurs nog een laatste kans om de puntjes op de i te zetten. Valtteri Bottas was als eerste op het asfalt te vinden, terwijl teamgenoot Zhou Guanyu juist te horen kreeg dat er een technisch probleem met zijn Alfa Romeo was. Het belang van de derde training werd onderstreept doordat de grote teams zich ook al snel voor de volgepakte tribunes meldden. Charles Leclerc zette met 1.20.487 een eerste richttijd neer, al kende hij weer een momentje in de technische tweede sector, waar hij gisteren hard de TecPro barriers in schoof. Leclerc nam te veel kerb mee en was de controle even kwijt. Hoeveel het foutje precies kostte, liet zijn Carlos Sainz niet veel later zien. Ook op softs wist de Spanjaard zes tienden van Leclercs tijd te snoepen.

Het wachten bleek op het eerste antwoord van Red Bull Racing en Mercedes. Thuisrijder Sergio Perez beet zijn tanden stuk op de tijd van Sainz, maar dat gold niet voor George Russell. De jonge Brit onderstreepte dat Mercedes een factor is om rekening mee te houden dit weekend door te versnellen tot 1.19.405. Het was tot dan toe de snelste tijd van het weekend en vier tijden rapper dan wat Sainz op de klokken had gebracht. Mercedes heeft een auto die behoorlijk veel last van drag heeft, al is dat op hoogte een minder groot probleem doordat de luchtdichtheid lager is dan op zeeniveau.

Verstappen imponeert met eerste ronde, Mercedes versnelt nogmaals

Na het waarschuwingsschot was het woord aan Max Verstappen, die traditiegetrouw langer binnen bleef in de derde training. Met nog veertig minuten te gaan meldde de tweevoudig wereldkampioen zich alsnog. Mick Schumacher had toen al een moment in bocht 11 achter de rug, al wist hij zijn auto uit de muur te houden - ook maar beter voor zijn kans op een zitje in 2023. Verstappen kreeg met zijn allereerste poging meteen de handen op elkaar. De Nederlander staat erom bekend dat hij tijdens zijn eerste ronde direct kan leveren en liet dat nogmaals zien. Zelf was hij allesbehalve tevreden over zijn eerste sector, maar Verstappen pakte met zijn eerste ronde wel meteen P1 over. 1.19.296 was een tiende sneller dan Russell en vijf tienden sneller dan Perez, die daar meerdere pogingen voor nodig had. Toen Verstappen er nogmaals voor ging zetten, stopte de klok op 1.19.118.

In het laatste deel van de training ging er traditiegetrouw nog een hap van de snelste tijden af. Het Autodromo Hermanos Rodriguez vormde daarin geen uitzondering. Wederom opende Mercedes het bal en wederom maakte het merk met de ster een ijzersterke indruk. Russell liet nog maar eens zien dat de W13 prima presteert in ijle lucht. De achtvoudig podiumfinisher rondde het circuit maar liefst zeven tienden sneller dan Verstappen met 1.18.399 tot gevolg. Hamilton sloot op anderhalve tiende aan, waardoor het weer uitkijken was naar de reactie van Red Bull en Ferrari op nieuwe banden.

Verstappen leek een kwartier voor het scheiden van de markt ook wel te reageren, maar dat verliep niet naar wens. Hij kopieerde de eerste sector van Russell, maar moest zijn poging nadien afbreken doordat hij zich kortstondig verremde. Na een rondje om de boel af te koelen, zette Verstappen nog eens aan, maar dichter dan 0.477 seconde van Russell zou hij niet meer komen. De Brit sloot de sessie zo bovenaan de tijdenlijst af, in de rug gedekt door teamgenoot Hamilton. Achter Verstappen op de derde positie legde Leclerc beslag op de vierde plek. Perez en Sainz completeerden de top-zes, voor 'best of the rest' Valtteri Bottas.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

