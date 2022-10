F1 Mexico 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Afgelopen weekend pakte Red Bull Racing haar vijfde constructeurstitel in de Formule 1. Twee weken daarvoor verzekerde Max Verstappen zich al van zijn tweede wereldtitel. De kampioenschappen zijn dus beslist, maar dat betekent niet dat er niets te halen is op het circuit in Mexico-Stad.

Zo staat het team van Mercedes nog altijd in de buurt van Ferrari. Het gat van 53 punten is aanzienlijk, maar niets is onmogelijk met nog drie races te gaan. Mercedes zoekt nog naar zijn eerste overwinning van het seizoen, en Ferrari wil het seizoen op een positieve manier afsluiten. Beide teams zullen tot op het bot gemotiveerd zijn om zich te laten zien. Ook Red Bull heeft alle reden om te strijden. Max Verstappen kan dit weekend het record van meeste zeges in een seizoen verbeteren, en Sergio Perez rijdt natuurlijk zijn thuisrace. Een overwinning van de Mexicaan zou veel teweegbrengen bij de lokale fans.

Meer strijd

Ook het gevecht om plek vier bij de teams is nog erg spannend. Daarin staat Alpine maar zes puntjes voor op McLaren. Alpine heeft over het hele seizoen de snellere auto gehad, maar de McLarens vielen minder vaak uit en met name Lando Norris haalde veel punten binnen. Daarachter zit er maar één punt tussen nummers zes en zeven Alfa Romeo en Aston Martin. Alfa Romeo begon zeer sterk aan het seizoen, maar valt nu wat terug. Aston Martin doet het omgekeerde en is in topvorm. Ook zitten twee punten tussen Haas en AlphaTauri. Zij strijden om de achtste plaats.

In het verleden waren Max Verstappen en Red Bull erg sterk in Mexico. De Nederlander won hier in 2017, 2018 en 2021. In 2019 pakte hij de pole-position, maar die werd afgenomen omdat hij zich verbeterde onder geel. Mercedes won in 2015 met Nico Rosberg, en in 2016 en 2019 met Lewis Hamilton. Ferrari won na de terugkeer op de kalender in 2015 nog nooit op het zeer hoog gelegen circuit.