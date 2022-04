F1 GP Imola 2022 liveblog: Volg de kwalificatie live

Het sprintraceformat betekent dat de teams en coureurs slechts één vrije training de tijd hadden om de ideale afstelling te zoeken en te wennen in Imola. Een voorbereiding die verre van ideaal te noemen is, zeker omdat het gedurende deze eerste vrije training ook nog eens regende. Ferrari kwam desondanks goed uit de startblokken, want Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. sloten de enige oefensessie voor de kwalificatie af op de eerste twee posities. Daarmee lijkt de Scuderia te bevestigen dat de auto op iedere band en onder alle omstandigheden goed presteert. Mogelijk vindt de kwalificatie plaats onder andere omstandigheden, kan Ferrari dan opnieuw het tempo bepalen?

Red Bull Racing kon het tempo in VT1 niet helemaal volgen. Max Verstappen was weliswaar de nummer drie, maar hij gaf wel anderhalve seconde toe op Leclerc. Daarbij kan wel aangetekend worden dat hij in zijn snelste ronde ietwat gehinderd werd, dus dat er nog wel wat tijdwinst mogelijk is. Teamgenoot Sergio Perez kwam op het natte asfalt in Emilia-Romagna tot de zesde tijd, waarmee hij ook beide Haas-coureurs voor zich moest dulden. Er lijkt dus nog wel wat werk aan de winkel voor Red Bull, maar is het ook gelukt om het gat voor de start van de kwalificatie te dichten?

Zoals gezegd werkte Haas een uitstekende training af in Imola, met Kevin Magnussen en Mick Schumacher op de vierde en vijfde posities. Na een tegenvallende GP van Australië lijkt de vorm dus weer terug te zijn bij de Amerikaanse formatie, maar kunnen zij in andere omstandigheden ook de lakens uitdelen aan het front van de middenmoot? Weet Mercedes na de tegenvallende eerste training nog terug te slaan? Of weten AlphaTauri en Alpine zich in de strijd om de beste posities achter de twee topteams te mengen tijdens de eerste sessie van dit weekend waar echte waarde aan hangt?

Dat zijn vragen waar wij in de loop van de kwalificatie, die om 17.00 uur begint, een antwoord op gaan krijgen. Wie pakt pole-position voor de sprintrace op Imola en welke coureurs weten te verrassen? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.