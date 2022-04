F1 Tech: Mercedes en Red Bull komen met kleine updates op Imola

Mercedes worstelt momenteel met problemen in de W13 en heeft daardoor nog niet het volledige potentieel uit de auto weten te halen. Een groot upgradepakket is voorlopig uitgesteld, maar dat heeft Mercedes er niet van weerhouden om een aantal ontwikkelingen door te voeren voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Mercedes is druk bezig om de oorzaak van porpoising te achterhalen en te bekijken waar de luchtstroom precies loskomt van het oppervlak waardoor dit fenomeen veroorzaakt wordt. Een aantal van de verbeteringen die Mercedes heeft meegenomen naar Italië is gericht op de luchtstroom.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

Op de foto hierboven is te zien hoe Mercedes de bovenzijde van de Side Impact Spars en de spiegelbehuizing opnieuw heeft bijgeschaafd. "Deze wijzigingen in de geometrie zijn aangebracht om kleine gebieden met gesplitste luchtstromen te verhelpen, waardoor we de luchtstroom naar de achterzijde van de auto verbeteren", aldus Mercedes. Mercedes heeft ook de vloerbuiging net voor de achterband verkleind om de stroming naar de diffuser te verbeteren. Hierdoor neemt de neerwaartse druk aan de achterzijde toe.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Ook de zijkant van de onderste deflector is aangepast om een grotere druk te genereren. Hierdoor wordt de totale belasting op de diffuser verhoogd. Lewis Hamilton kampte in Australië met koelingsproblemen en ook daar is door Mercedes naar gekeken. Kort voor de inlaat van de sidepod heeft Mercedes aan de zijkant van het chassis een extra element geplaatst om de koeling te bevorderen (ziet foto hieronder). Mercedes zegt hierover het volgende: "Deze elementen verbeteren de luchtstroom naar de sidepod en daardoor de algehele koeling van de auto."

Mercedes W13 side detail Foto: Giorgio Piola

Red Bull voert kleine aanpassingen door

Red Bull Racing zit natuurlijk ook niet stil in het verbeteren van de auto. De Oostenrijkse formatie heeft daarom een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd aan de RB18. Het heeft aan de voorzijde van de vloer een smalle tweede vleugel toegevoegd, die vergelijkbaar is met het ontwerp van de concurrentie. Het moet ervoor zorgen dat de downforce verbetert specifiek in dit gebied.

Red Bull RB18 detail Foto: Giorgio Piola

Aan de achterzijde van de RB18 heeft Red Bull ook een update doorgevoerd. In de eerste paar GP's was er sprake van oververhitting bij de achterremmen, maar dit is door het team aangepakt. De veranderingen aan deze in- en uitgangskanalen leveren een grotere luchtstroom voor een betere koeling van de remmaterialen en de remklauwen.

Geen updates bij Ferrari

Terwijl de concurrentie het een en ander verbeterd heeft, besloot Ferrari niets te wijzigen. Teambaas Mattia Binotto legde na de Australische Grand Prix uit dat door de weekendindeling - in verband met de sprintrace - er niet voldoende tijd was om upgrades uitgebreid te testen en te evalueren.