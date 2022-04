F1 GP Imola 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Een kleine twee weken geleden werkte de Formule 1 in Australië nog de derde race van het eerste seizoen onder de nieuwe technische reglementen af. Opnieuw slaagde Ferrari erin om een kleine tik uit te delen aan Red Bull Racing, want Charles Leclerc pakte op dominante wijze de overwinning. Dit weekend staat er een thuisrace op het programma voor de Scuderia, dat met het nodige vertrouwen naar Imola is afgereisd. De F1-75 presteerde tot dusver uitstekend in langzamere bochten en bij het accelereren, zaken die op Imola een belangrijke rol spelen. Schiet Ferrari dan ook uit de startblokken voor de eigen tifosi?

Ferrari brengt door het sprintraceformat geen nieuwe onderdelen mee naar Emilia-Romagna, concurrent Red Bull Racing doet dat wel. De Oostenrijkse formatie moet in de achtervolging, nadat regerend wereldkampioen Max Verstappen in Melbourne uitviel door een brandstoflek. De Nederlander staat hierdoor al 46 punten achter in het kampioenschap. Daarnaast leek de bolide van Ferrari in Melbourne voor het eerst echt sneller te zijn dan de RB18. De noodzaak voor upgrades lijkt er dus te zijn voor Red Bull, maar neemt het team daar een risico mee gezien de zeer beperkte tijd om de afstelling op orde te krijgen in de aanloop naar de kwalificatie op vrijdagmiddag?

In de middenmoot lijkt het intussen alle kanten op te kunnen. Mercedes viel in Australië nog tussen wal en schip en heeft enkele nieuwe onderdelen mee naar Imola, in de hoop dat er opnieuw iets van de achterstand kan worden afgeknabbeld. Tegelijkertijd heeft Alpine in de eerste races een heel behoorlijke indruk achtergelaten, terwijl de prestaties van teams als Haas en McLaren juist wisselvallig zijn geweest. Kan een van deze teams de zaken meteen op de rit krijgen tijdens de enige vrije training voor de start van de kwalificatie? Of is het juist een team als Alfa Romeo dat weet te verrassen?

Dat zijn vragen waar dit weekend een definitief antwoord op komt, maar tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna krijgen we alvast een eerste indicatie. Wie laten vanaf 13.30 uur een goede indruk achter tijdens de enige oefensessie? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.