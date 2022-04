Hevige regenval op Imola: F1-voorprogramma stilgelegd

Het F1-circus is aanbeland in Italië voor de vierde ronde van het seizoen 2022. Waar het Zuid-Europese land doorgaans wordt geassocieerd met zon en lekkere temperaturen, is daar momenteel in de regio Emilia-Romagna geen sprake van. Het circuit van Imola, waar later vandaag de eerste Formule 1-training en de kwalificatie plaatsvindt, ligt er doorweekt bij.

De afgelopen nacht heeft het in de regio hevig geregend, wat rondom het circuit al zorgt voor de nodige parkeerproblemen. Heel wat grasvelden die gebruikt worden als parkeerplaats zijn veranderd in enorme modderpoelen. Ook op de baan is de situatie momenteel erg slecht. De jonge honden uit de Formule 3 gingen vanmorgen de baan op, maar de een na de ander spinde van het asfalt. Het zicht was door de spray en de aanhoudende regen ook minimaal, waardoor de wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen.

De Formule 2-training die om 11.50 uur in de ochtend op het programma stond is eveneens uitgesteld. De sessie zal op een later moment worden ingehaald. De omstandigheden laten het momenteel niet toe om de baan op te gaan. Gekscherend noemt de F2 op social media het event al de Emilia 'Rain-magna' Grand Prix.

Het regengebied boven het circuit lijkt zich de komende uren ook nauwelijks te verplaatsen, waardoor het de vraag is in hoeverre de F1-coureurs vanaf 13.30 uur hun rondjes kunnen gaan rijden. Alles wijst erop dat de rijders in elk geval voor de eerste maal met de nieuwe wagens met grondeffect in de regen gaan rijden.

