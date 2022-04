Doordat de donderdag formeel is geschrapt mocht Max Verstappen het journaille vrijdagochtend te woord staan in de persconferentie. Hij moest er net als alle tifosi de Italiaanse regen voor trotseren, regen die met bakken uit de hemel komt en een grote rol zal spelen op vrijdag. De Formule 2-training is al uitgesteld en de buien blijven vooralsnog boven Emilia-Romagna hangen.

"Ik kwam hier naar Italië voor wat zon, maar ik heb geen idee wat er allemaal is gebeurd", begint Verstappen zijn sessie met een lach. "Het is vandaag behoorlijk nat en ik heb nog niet met deze nieuwe auto's in de regen gereden, dus het wordt interessant om te zien wat er gebeurt in de vrije training en later vandaag ook in de kwalificatie. Het wordt in ieder geval een hele belangrijke dag."

Wel of geen updates in sprintweekend?

Die belangrijke dag hangt nauw samen met het sprintformat. Coureur krijgen maar één training voor de kwalificatie en voordat parc fermé van kracht is. Red Bull heeft een aangepaste vloer mee naar Imola, maar zijn (verdere) upgrades link in dit weekend, des te meer omdat de eerste training in het water dreigt te vallen? "Dat ligt er maar net aan hoe groot de upgrades zijn. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe tevreden je met het huidige pakket bent en wat je in de windtunnel al hebt gezien van de updates. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag hoeveel risico je wilt nemen in dit weekend. Die afweging zal voor ieder team anders zijn", laat hij op een vraag van Motorsport.com weten.

Dat laatste blijkt ook uit de documenten van de FIA. Voor de technische viewing door pers heeft Ferrari laten weten dat er geen upgrade is meegenomen naar het circuit op een uur van Maranello. Door het weer en de sprintrace besluit Ferrari geen risico te nemen. In dat opzicht is het hoogst ongelukkig dat de eerste Europese race - normaal hét weekend voor updates - samenvalt met een sprintrace. "Ik ben geen sowieso fan van sprintraces, maar goed, het is wat het is", stelt Verstappen.

Betrouwbaarheid nu op orde?

De omstandigheden maken dit weekend voor iedereen een sprong in het diepe, al is de belangrijkste vraag voor Red Bull natuurlijk - zeker nu er twee races worden verreden - of de betrouwbaarheid op orde is. Is Verstappen daar momenteel gerust op? "Het zijn verschillende problemen geweest en die zijn inmiddels opgelost. Maar de tijd moet leren of die oplossingen werken. Dat is moeilijk te zeggen, al doet het team er alles aan om de problemen te verhelpen. Die problemen kwamen trouwens onverwacht. De testdagen verliep heel soepel, maar bij de eerste race bleek het ineens anders. We zullen het dit weekend zien." Dat laatste geldt ook voor de krachtsverhoudingen. "We zijn tot nu toe wel op ieder circuit competitief geweest, op sommige banen iets meer dan op andere, maar toch. We moeten nu zorgen dat we de auto verder verbeteren en natuurlijk vooral dat we races finishen."

Video: Een uitgebreide voorbeschouwing op de GP van Emilia-Romagna vanuit Imola