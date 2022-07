F1 GP van Hongarije 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Slechts vijf dagen na de Grand Prix van Frankrijk mogen de Formule 1-coureurs weer aan de bak. Ditmaal is de Hungaroring plaats van handeling voor wat de dertiende ronde van het F1-seizoen 2022 wordt. Tevens is dit de laatste race voordat er een welverdiende onderbreking van vier weken is voordat het seizoen in België weer hervat wordt. De grote vraag dit weekend is natuurlijk wie met het beste gevoel aan de vakantie begint?

Kijkend naar de stand in het kampioenschap gaat de Hongaarse GP weinig veranderen aan het feit dat Max Verstappen als koploper aan de tweede helft van het jaar gaat beginnen. De regerend wereldkampioen hoopt op de Hungaroring echter een volgende tik uit te kunnen delen aan Ferrari en Charles Leclerc, nadat de Monegask in Frankrijk vanuit leidende positie crashte. De verwachting is echter dat de F1-75 beter bij het bochtige circuit nabij Boedapest past dan de RB18. Komt dat tijdens de eerste training al tot uiting, of weten Verstappen en Red Bull de eerste slag te slaan?

Dan naar Mercedes, dat in Frankrijk het beste resultaat van 2022 tot nu toe boekte met een dubbele podiumplaats. Kan het team daar een goed vervolg aan geven in Hongarije? Of moeten de Zilverpijlen op de Hungaroring oppassen voor Haas, dat voor het eerst een omvangrijk pakket met nieuwe onderdelen heeft meegenomen voor de VF-22? En hoe beginnen Alpine en McLaren aan het weekend? Op die vragen komt vanaf 14.00 uur een antwoord tijdens de eerste vrije training voor de GP van Hongarije, die je via onderstaand liveblog kan volgen.