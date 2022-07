Haas: Ferrari-achtige upgrade Hongarije mag geen verrassing zijn

Haas F1 Team heeft lang gewacht met de eerste serieuze upgrade van 2022, maar in Hongarije mag Kevin Magnussen dan eindelijk de nieuwe onderdelen aan de tand voelen. Het is een forse upgrade die het uiterlijk van de auto flink heeft veranderd. Met aanpassingen aan het bodywork, de sidepods, diffuser en de vloer is de VF-22 meer op de bolide van partnerteam Ferrari gaan lijken. Dat gaat in de paddock ongetwijfeld tot enkele gefronste wenkbrauwen leiden, maar teambaas Guenther Steiner vindt dat Haas zich niet hoeft te schamen voor deze tactiek.

Sterker nog, Steiner vindt zelfs dat het onlogisch zou zijn om de weg van een ander team in te slaan, omdat Haas al gebruikmaakt van diverse componenten van Ferrari. "Ik verwacht dat we snel zijn. Als iemand zegt dat wij kopiëren, waar zouden wij dan voor de Williams moeten gaan?", antwoordt Steiner op een vraag of hij suggesties verwacht dat de VF-22 nu een 'witte Ferrari' is. "Met alle respect voor Williams, maar het is een compleet ander concept en zij rijden achter ons. Dus als je iets kopieert, dan kopieer je de besten en dat zijn op dit moment Ferrari en Red Bull. Wij hebben dezelfde motor, versnellingsbak, wielophanging als Ferrari, dus waarom zouden wij anderen kopiëren? Bovendien wint Ferrari races? Een en een is twee en wij zijn ook niet dom."

Dat Haas zo lang heeft gewacht met de upgrade, is volgens Steiner deels te wijten aan de bewuste tactiek om vroeg in het jaar goed te kijken naar wat de topteams hebben gedaan, voordat er een besluit genomen werd over de ontwikkelingsrichting van het Amerikaanse team. "Er zijn drie concepten: die van Ferrari, Red Bull en Mercedes. Wij zijn close met Ferrari, dus natuurlijk kijken we naar wat zij gedaan hebben om die auto te kopiëren. Maar het kost tijd, want we moesten de auto presenteren en ermee racen, vervolgens moesten we naar de windtunnel om tests te doen en naar de auto te kijken."

Een andere factor die ervoor zorgde dat Haas enige tijd kon overbruggen zonder upgrades, is de sterke start van het seizoen. "Ik denk dat we er goed voor staan in vergelijking met waar we zouden moeten staan. We hadden niet verwacht dat we zo sterk zouden beginnen", aldus Steiner. "Dus we hebben gezegd dat we willen proberen zoveel mogelijk te winnen en dat we willen kijken naar wat er is en welke richting we in kunnen slaan."

Wat is er nieuw aan de Haas VF-22?

Vrijdagochtend werden de volledige details van de Haas-upgrades onthuld in de technische update van de FIA, die voor de eerste training van de GP van Hongarije plaatsvond. Terwijl de meeste teams slechts een kleine update of zelfs helemaal geen nieuw onderdelen hebben meegenomen, heeft Haas zeven updates doorgegeven. Het gaat daarbij om de vloer, diffuser, sidepods, achterwielophanging en de remmen.

De belangrijkste upgrade voor Hongarije is de vloer. Met een opnieuw ontworpen ondervloer, vloerrand en ingangen van de Venturi-tunnels hoopt de renstal meer downforce te vinden op de bochtige Hungaroring, terwijl het probleem met bouncing hierdoor beter gemanaged moet kunnen worden. De achterkant van het bodywork en de motorkap hebben een nieuw ontwerp met "meer diffusie aan de bovenkant en een vloeiendere overgang tussen de voorkant van de pod en de zijkant van de coke bottle". Daarnaast is er extra koeling toegevoegd rond de achterwielophanging en zijn er nieuwe koelkieuwen toegevoegd om de koelbehoefte voor de rest van het seizoen af te dekken. De aerodynamische fairings op de achterwielophanging zijn ook opnieuw ontworpen vanwege het aangepaste bodywork verder aan de voorkant van de auto. Er is ook een nieuwe lip toegevoegd aan de achterste remkanalen om de luchtstroom te verbeteren en de aerodynamische belasting te vergroten.

