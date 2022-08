F1 Grand Prix van België 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Na de Grand Prix van Hongarije begon de Formule 1 aan een welverdiende zomerstop, waarin de batterijen opgeladen konden worden voor de tweede helft van het seizoen. Die wordt afgetrapt met de enige triple-header van de jaargang, waarvan de eerste stop op het iconische en historische Spa-Francorchamps is. De vrijdagse actie voor de Belgische Grand Prix begint vanzelfsprekend met de eerste vrije training.

Voor de onderbreking waren Red Bull Racing en Ferrari overduidelijk de sterkste teams. Ferrari leek weliswaar over de iets snellere auto te beschikken, maar mede dankzij een vrijwel foutloze uitvoering gaat Red Bull riant aan kop in beide kampioenschappen. Negen van de dertien overwinningen gingen naar het Oostenrijkse team, waarbij Max Verstappen voor acht zeges tekende. De regerend wereldkampioen verdedigt dan ook een voorsprong van 80 punten op naaste achtervolger Charles Leclerc, maar komt de in België geboren Nederlander ook beter uit de startblokken op Spa-Francorchamps?

In Frankrijk en Hongarije wist Mercedes zich dan ook weer in de voorste gelederen te melden. De problemen met porpoising en bouncing lijken grotendeels verleden tijd en dat leidde ertoe dat Lewis Hamilton en George Russell in de laatste twee races voor de zomerstop gezamenlijk op het podium stonden. Hoe vergaat het de Duitse fabrikant echter tijdens de eerste training in België? Weet Alpine zich in VT1 voor rivaal McLaren te positioneren? Of kunnen teams als Haas en AlphaTauri voor een verrassing zorgen en plaatsnemen achter de drie topteams? Het antwoord volgt tijdens de eerste training voor de Belgische Grand Prix, die om 14.00 uur van start gaat. Via het onderstaande liveblog mis je niets van alle actie op Spa-Francorchamps.