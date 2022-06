F1 GP Azerbeidzjan 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Het lijkt erop dat Sergio Perez zijn goede vorm uit Monaco heeft meegenomen naar Azerbeidzjan. Twee weken nadat hij in het prinsdom de derde zege uit zijn F1-carrière pakte, opende hij het raceweekend op het Baku City Circuit door de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training. De Red Bull-coureur steekt momenteel in een uitstekende vorm, maar de vraag is of hij de eerste plek vast weet te houden tijdens de tweede oefensessie in Baku?

Om dat voor elkaar te krijgen, moet Perez ook in VT2 afrekenen met de Ferrari-coureurs en teamgenoot Max Verstappen. De coureurs van Red Bull Racing en Ferrari staken in de eerste sessie met kop en schouders boven de concurrentie uit, waarbij de Oostenrijkse formatie licht in het voordeel lijkt. In VT1 waren Perez en Verstappen heer en meester in de derde sector, waar topsnelheid de doorslag geeft. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren in de bochtige tweede sector juist wat sterker, iets wat past bij het beeld wat eerder in het seizoen al zichtbaar was. Blijft dat in de tweede training in Baku ook het geval?

De middenmoot leek tijdens de eerste oefensessie in twee groepen op te delen. Vooraan meldden zich de coureurs van Alpine, Mercedes en AlphaTauri, die de resterende posities in de top-tien bezetten en een gat van zeven tienden sloegen met de coureurs buiten de top-tien. Onder meer de rijders van McLaren en Alfa Romeo wisten in VT1 niet in de buurt van de eerste tien te komen, maar kunnen zij daar in de tweede vrije training verandering in brengen?

Dat zijn vragen waarop vanaf 16.00 uur een antwoord gegeven gaat worden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede oefensessie.