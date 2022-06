Perez zet Red Bull bovenaan in eerste training GP van Azerbeidzjan

Na een door regen hectisch verlopen Grand Prix van Monaco is de Formule 1 aangekomen in Baku voor alweer de achtste ronde in het wereldkampioenschap. Het stratencircuit aan de Kaspische Zee werd vooraf gezien als een baan waar Red Bull mogelijk in het voordeel zou zijn, vanwege het lange rechte stuk en de goede topsnelheid waarover het team dit jaar beschikt.

Onder een strakblauwe hemel betraden de coureurs om 13.00 uur Nederlandse tijd het asfalt voor de eerste training. Het gros van de rijders begon de dag op de medium band, waarop Max Verstappen zich al snel bovenaan in de tijdenlijst meldde door 1.48.574 te rijden. De Nederlander, die vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan leek te winnen tot hij vlak voor het einde een klapband opliep op het rechte stuk, handhaafde zich vervolgens bovenaan door zich achtereenvolgens naar 1.46.932 en 1.46.477 te verbeteren. Sergio Perez kwam op de medium compound uiteindelijk tot een 1.46.545, waarmee hij zich achter de Limburger op P2 positioneerde.

Porpoising is een woord dat dit jaar al vaak is gevallen maar dat in Baku opnieuw veel in de mond zal worden genomen. De coureurs hebben er op het meer dan twee kilometer lange rechte stuk namelijk bijzonder veel last van. Bij sommige teams, waaronder Ferrari, begint de auto al vrij vroeg op het rechte eind te stuiteren, waardoor de rijders het behoorlijk voor de kiezen krijgen tot het moment dat ze bij de eerste bocht aankomen. Charles Leclerc tekende in openingsfase van de sessie voor de derde tijd, maar moest met 1.46.999 een halve seconde toegeven op de Red Bulls, al was de Monegask onderweg op de harde compound.

Bekijk het porpoising bij de Ferrari van Charles Leclerc:

Problemen waren er in de eerste training al snel voor Mick Schumacher. De Duitser moest zijn Haas F1-auto na acht minuten aan de kant zetten omdat er een grote hoeveelheid vloeistof uit de onderkant van zijn auto gutste. Volgens Haas was een klem van de waterleiding losgeraakt door al het gestuiter. Ook Nicholas Latifi werd vroeg in de sessie getroffen door technisch malheur. “De auto is er gewoon mee opgehouden”, meldde de Williams-coureur over de boordradio, alvorens zijn wagen te parkeren. Voor zowel Schumacher als Latifi werd een korte VSC ingelast.

Iets over de helft van de training kwam Verstappen op de zachte band naar buiten. De klassementsleider kwam op die compound tot 1.45.810, terwijl het bovenste deel van zijn achtervleugel driftig op en neer wapperde op het rechte stuk als gevolg van een volgens Verstappen insane stevige wind. Perez wist korte tijd later comfortabel sneller te gaan dan Verstappen door op de rode band 1.45.476 te klokken, terwijl ook Leclerc een betere tijd wist te rijden met 1.45.603. Verstappen eindigde de eerste oefensessie zo als derde. Carlos Sainz stuurde zijn Ferrari naar 1.46.012 en was daarmee goed voor P4.

Achter de Red Bulls en Ferrari’s liet Fernando Alonso de vijfde tijd noteren. De tweevoudig wereldkampioen ging kort voor sluit een tiende sneller dan Lewis Hamilton, maar was met zijn 1.46.571 al een seconde langzamer dan snelste man Perez. Hamilton zakte aan het einde van de sessie dus naar P6. Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly en Esteban Ocon waren maar een fractie trager dan de zevenvoudig kampioen en vormden de rest van de top-tien. Voor onder andere Alfa Romeo, McLaren en Haas is er nog werk aan de winkel: zij eindigden in de onderste helft van de tijdenlijst en moesten meer dan twee - Daniel Ricciardo zelfs drie - seconden toegeven op de kop.

Vlak voor het einde schoot Gasly rechtdoor in de vijftiende bocht na zich fors te hebben verremd. De Fransman kon zijn wagen keren en zijn weg vervolgen. Op diezelfde plek had Lance Stroll al vroeg in de training een touché met de baanafzetting gehad, terwijl onder meer ook Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Sergio Perez de kunststof blokken daar schampten. Bij het zwaaien van de vlag had Verstappen in dezelfde bocht een spin. De Nederlander liet over de boordradio zijn onvrede blijken: “Ik weet niet wat er aan de hand is. We moeten hier echt naar gaan kijken.” Daarmee hebben dus ook de Red Bull-engineers nog wat werk te verzetten in Baku.

De tweede vrije training voor de GP van Azerbeidzjan begint om 16.00 uur.

Bekijk de spin van Max Verstappen aan het einde van VT1:

Uitslag eerste training F1 GP van Azerbeidzjan: