Ricciardo sprak met Brown na opmerkingen over McLaren-toekomst

Daniel Ricciardo heeft een doorlopend contract tot het eind van 2023, maar dat blijkt niet genoeg om geruchten over zijn toekomst buiten de deur te houden. De Australiër worstelt dit jaar als teamgenoot van Lando Norris en Zak Brown gooide rond de Grand Prix van Monaco - waar het uitgerekend om vertrouwen draait - nog wat olie op het vuur. De CEO benoemde het ondermaatste presteren van zijn coureur en voerde de druk op door te zinspelen op clausules in het contract.

Met onder meer Pierre Gasly die om zich heen kijkt, zijn geruchten snel geboren, al vreest Ricciardo vooralsnog niet voor zijn positie. In Baku vertelt de achtvoudig racewinnaar dat hij na de Grand Prix van Monaco heeft gesproken met Brown om de lucht te klaren. "We hebben met elkaar gezeten en gesproken, ja, maar ik denk niet dat ik daarover in details hoef te treden", laat Ricciardo op een vraag van Motorsport.com weten. "Soms - en daar maak ik me ook schuldig aan - raken we wat verstrikt in alle mediaoptredens en is niet alles helder. Maar het is nu wel duidelijk voor ons en we gaan verder."

Waar Ricciardo 'we gaan verder' zegt, rekent hij erop dat dit ook na het lopende seizoen zo blijft. Ricciardo denkt zijn contract met andere woorden uit te dienen. "Mijn contract met het team loopt duidelijk tot het eind van volgend jaar. Ik ben volledig gecommitteerd aan McLaren en heb dat ook uitgesproken. Nu draait het erom dat ik op de baan meer van de momenten en races laat zien waarvan ik weet dat ik ze in me heb. Ik ben er echt van overtuigd dat ik de volledige steun van het team heb."

De andere kant van de medaille is dat alles door de opmerkingen van Brown wel op scherp is gezet. Zo weet Ricciardo ook dat hij ondanks een doorlopend contract moet leveren om veilig te zijn, en vooral te blijven. "Het is te vergelijken met het tekenen van een nieuw contract vroeg in het seizoen: het geeft enige rust, maar dat moet niet worden verward met gemakzucht. Zo simpel is het. Ik wil zelf ook dat mijn resultaten beter worden en ik weet dat ik het ook kan. Ik wil succesvol zijn met dit team en zal dus zeker niet gemakzuchtig op P13 rondrijden. Dat is absoluut niet aan de orde."