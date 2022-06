F1 GP Azerbeidzjan 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Monaco leek aanvankelijk de kant van Ferrari op te vallen. De Scuderia bezette de hele eerste startrij in het prinsdom en ging in de openingsfase op een opdrogende baan ook overtuigend aan kop. Maar toch zou het team opnieuw naast de overwinning grijpen. Strategische missers zorgden ervoor dat polesitter Charles Leclerc niet verder kwam dan P4, terwijl Carlos Sainz zich handhaafde op P2. De zege ging naar Red Bull Racing en Sergio Perez, die wél de juiste strategische keuzes maakten.

Met de top-drie in het kampioenschap binnen vijftien punten is de Formule 1 dit weekend afgereisd naar Azerbeidzjan. Het Baku City Circuit is een circuit dat Perez wel ligt: hij stond er als coureur van Force India al twee keer op het podium en vorig jaar boekte hij er zijn eerste zege als Red Bull-coureur. Kan hij dat kunstje herhalen in 2022? Die vraag valt op zondag pas te beantwoorden, maar de Mexicaan zal erop gebrand zijn om goed uit de startblokken te komen in Baku. Dat geldt ongetwijfeld ook voor Max Verstappen, die derde werd in Monaco en vorig jaar op weg leek naar de zege in Azerbeidzjan, tot een klapband hem in de slotfase van de race uitschakelde.

Daarnaast is de vraag hoe Ferrari de tik in Monaco verteerd heeft. In plaats van inlopen op Verstappen moest Leclerc toezien hoe de Nederlander opnieuw drie puntjes uitliep in de strijd om het kampioenschap, waardoor zijn achterstand inmiddels negen punten bedraagt. Bij de constructeurs geldt hetzelfde: Ferrari was weliswaar sneller, maar zag Red Bull de voorsprong in de titelstrijd uitbreiden. Hoe zijn de verhoudingen in Baku, waar lange rechte stukken worden afgewisseld met krappe, bochtige secties? Heeft Red Bull opnieuw een surplus aan topsnelheid, terwijl Ferrari terrein goedmaakt in de bochten?

Dat zijn vragen waarop vanaf de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een antwoord wordt gegeven. Vanaf 13.00 uur verschijnen de auto's op de baan voor de eerste oefensessie en via dit liveblog houden we je natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.