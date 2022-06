Verstappen fel tegen salarisplafond: "Wij riskeren ons leven"

Max Verstappen heeft begin dit jaar zijn handtekening gezet onder een nieuw en - als we Helmut Marko mogen geloven - wederom een sterk verbeterd contract. Het nieuwe dienstverband moet de man met startnummer 1 tot eind 2028 in de Formule 1 houden en maakt hem met afstand de best betaalde Nederlandse sporter. Het salaris van Verstappen staat al zwart-op-wit, al is het ook voor hem nog de vraag wat een eventueel salarisplafond voor effect zou hebben.

Als dat voornemen van de Formule 1 en Liberty Media daadwerkelijk tot iets gaat leiden, zit Verstappen dan goed met het getekende papierwerk of worden ook doorlopende contracten aangepakt? "Het is allemaal nogal vaag. Niemand weet hoe het eruit moet zien", reageert Verstappen in de persconferentie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Eén ding weet de Limburger wel alvast: "In mijn optiek is zo'n budgetplafond voor coureurs compleet verkeerd."

De wereldkampioen heeft verschillende redenen voor zijn standpunt. Ten eerste gaat het de koningsklasse commercieel voor de wind en ziet Verstappen niet in waarom coureurs daar op dit moment een prijs voor moeten betalen. "F1 wordt steeds populairder en iedereen verdient daardoor meer geld, niet alleen de Formule 1 maar ook de teams. Iedereen profiteert ervan. Waarom zouden er dan beperkingen moeten gelden voor coureurs, die juist voor de show zorgen en die - want dat is uiteindelijk wel wat er gebeurt - hun leven riskeren? In mijn optiek is dat compleet verkeerd."

Een tweede reden gaat volgens Verstappen iets verder dan de portemonnee van de Formule 1-coureurs. "Het is niet alleen maar dat. Je moet ook bedenken dat veel jonge coureurs in de opstapklassen sponsors hebben of steun krijgen van bepaalde mensen. Die mensen krijgen vervolgens een deel van het inkomen uit de Formule 1 of uit welke klasse dan ook om hun geld terug te krijgen. Maar als je de salarissen ineens gaat beperken, dan neem je dat weg, omdat die sponsoren hun geld nooit meer terug krijgen. Op dat vlak raak je dus ook alle juniorklassen en gaat het ook onder de Formule 1 veel pijn doen. Dat is volgens mij absoluut niet wat je wilt."

