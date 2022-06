Perez ziet ‘goede kans’ om in 2022 voor F1-titel mee te strijden

De Mexicaan is bezig aan een sterk tweede seizoen in dienst van Red Bull Racing. Na eerder dit jaar de pole te hebben gepakt in Jeddah en tweede plaatsen te hebben behaald in Melbourne, Imola en Spanje, kwam in Monaco zijn eerste overwinning van het jaar. De 32-jarige coureur uit Guadalajara is door zijn zege de nummer twee in de stand, Charles Leclerc, tot op zes punten genaderd, terwijl het verschil met klassementsleider Max Verstappen nog maar vijftien punten is.

Teambaas Christian Horner benadrukte na de race in Monaco dat beide coureurs een gelijke behandeling krijgen van Red Bull en stelde zelfs dat hij geen voorkeur heeft wie van zijn twee coureurs kampioen dit jaar zou worden, ondanks dat weinigen eraan twijfelen dat Verstappen de absolute nummer één-status binnen het team geniet. Op de vraag van Motorsport.com of hij er vertrouwen in heeft dat hij dit jaar voor de titel kan gaan bij Red Bull, antwoordt Perez op de vrijdag in Baku: “Ik heb het gevoel dat er een goede kans voor me ligt. Maar het seizoen is natuurlijk nog erg jong. Er kan nog van alles gebeuren.”

Feit is dat Perez zich een stuk beter op zijn gemak voelt in de Red Bull RB18 dan in de auto van vorig jaar. Perez: “Toen ik vorig jaar in het team kwam, was dat onder een reglement dat al een tijdje van kracht was. Coureurs die al langer voor hetzelfde team reden, waren daardoor aardig in het voordeel. Het was voor mij erg lastig om mij aan te passen aan de auto van vorig jaar en daar altijd het maximale uit te halen. De wagen vereiste een specifieke rijstijl en het duurde even voordat ik die in de vingers had. Richting het einde van het seizoen was het prima, maar het kostte gewoon heel veel tijd. Dat we dit jaar vanaf nul beginnen, biedt iedereen een kans. Daar komt bij dat ik de engineers en de rest van het team om mij heen al een stuk beter ken. Dat scheelt een hoop. En het klopt dat ik me erg comfortabel voel in deze auto. Hierdoor ben ik in staat het maximale eruit te halen.”

Nieuw contract op zak

Twee dagen na zijn overwinning kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull het contract van Perez met twee jaar heeft verlengd. De Mexicaan, die op de vrijdag in Monaco zijn handtekening blijkt te hebben gezet, heeft daarmee een hele zorg minder tijdens wat wel eens een erg belangrijk seizoen voor hem kan worden. “Als coureur wil je gewoon zekerheid hebben”, zegt Perez. “Je wil daar geen stress over hebben, dus hoe eerder je iets getekend hebt hoe beter. Het kost zoveel energie en focus om weekend na weekend honderd procent te zijn dat je niet ook nog eens daarmee bezig wil zijn. Het is daarom mooi dat we het zo vroeg eens zijn geworden over een nieuw contract.”

Volgens Perez is er tijdens de contracthandelingen niet gesproken over het krijgen van een gelijke behandeling, ondanks dat hij recentelijk nog zijn frustratie had geuit over dat het team Verstappen strategisch voor zou trekken. “We hebben daar niet over gesproken. Maar er staat niets in mijn contract dat ik als tweede zou moeten eindigen of zoiets dergelijks, dus het was absoluut geen topic tijdens de onderhandelingen.”