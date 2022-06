F1 Azerbeidzjan 2022: De laatste updates uit de pitstraat in Baku

Verstappen worstelt met balans in RB18: "Kan niet echt aanvallen"

Max Verstappen stelt dat hij met de Red Bull RB18 nog niet kan 'aanvallen' zoals gewenst. De regerend wereldkampioen is momenteel niet tevreden over de balans in de auto, waardoor vechten voor pole-position in Baku te hoog gegrepen bleek. "Deze auto is volgens een andere filosofie gebouwd. Op een stratencircuit moet je een auto hebben die heel snel draait, maar op dit moment kan ik die balans tussen voor en achter niet vinden."