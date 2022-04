F1 GP Australië 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Een kleine twee weken geleden knalde het vuurwerk nog boven het Jeddah Corniche Circuit voor de winnaar Max Verstappen, maar inmiddels is het Formule 1-circus aangekomen in Melbourne. Het circuit van Albert Park is komend weekend het decor voor de derde ronde van het F1-seizoen 2022. Voor het eerst sinds 2019 komen de rijders weer in actie op dit semi-stratencircuit. De edities van 2020 en 2021 werden door de coronapandemie afgelast, maar de organisatie van de Australische GP heeft niet stilgezeten. De baan is op diverse punten aangepast, waarbij met name sector twee een metamorfose heeft ondergaan. De chicane heeft plaatsgemaakt voor een meer vloeiend gedeelte om het inhalen te bevorderen. Daarnaast is Albert Park ook voorzien van een nieuwe laag asfalt.

En deze nieuwe laag heeft veel invloed op het gripniveau. Deze moet zich op dergelijke circuits altijd opbouwen gedurende het weekend, maar het is nog een groot vraagteken hoe de Pirelli-banden zich gaan gedragen op het nieuwe asfalt. Een ander groot vraagteken is hoe Mercedes het dit weekend gaat doen. Het agressieve ontwerp van de W13 wil nog niet lopen, maar in Brackley hebben ze niet stilgezeten. Lukt het Mercedes eindelijk om op snelheid te komen en porpoising de baas te worden?

Bij Ferrari en Red Bull Racing is die snelheid er al wel. De twee F1-teams, en dan met name Charles Leclerc en Max Verstappen, hebben in de eerste twee races al stevig gevochten. Het is de grote vraag wie komend weekend gaat regeren. Dit alles gaan we ontdekken in de eerste vrije training in Australië, die om 05.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wie klokt de snelste tijd en wie laten er een goede indruk achter? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.