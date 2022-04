F1-update: Een verborgen factor in het duel tussen Verstappen en Leclerc

De koningsklasse van de autosport is eindelijk weer Down Under en wel op het vernieuwde circuit van Melbourne. Hoe die aanpassingen precies tot stand zijn gekomen en wat het toevoegen van een vierde DRS-zone (een record in de Formule 1!) moet betekenen, komt in de bovenstaande voorbeschouwing aan bod. Alhoewel het effect van de verbouwing nog te bezien valt, blijkt er wel een duidelijke visie aan ten grondslag te liggen. Zo weet de organisatie in Australië exact wat de schaarse inhaalpunten zijn en heeft men gepoogd om die optimaal te benutten.

In een nieuwe aflevering van de F1-update ook volop aandacht voor het duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Beide coureurs hebben de start van het Formule 1-seizoen gekleurd, al speelt er op de achtergrond natuurlijk nog veel meer. Zo hebben Red Bull Racing en Ferrari in zowel Bahrein als ook Saudi-Arabië voor zeer uiteenlopende afstellingen gekozen. Ferrari reed in beide gevallen met iets meer downforce, Red Bull bewust met iets minder. Hoe zit dat precies en in hoeverre hangen die keuzes samen met de karakteristieken van beide auto's?

Het zijn vragen die in de video bovenaan deze pagina aan bod komen, net als de voortdurende zoektocht van Mercedes. Het team van Toto Wolff kwam in de eerste raceweekenden topsnelheid tekort, maar wijst daarvoor eerder naar een achtervleugel met te veel drag dan naar de 2022-motor. Een aangepaste achtervleugel zat in eerste instantie voor Melbourne in de pijplijn, maar lijkt nu pas in Imola zijn opwachting te maken. Nog belangrijker is logischerwijs porpoising: Mercedes erkent dat het met een hogere rijhoogte moet rijden dan gewenst door het stuiteren, maar in hoeverre is het reëel om in Australië al verbetering te verwachten, door wat Wolff 'laaghangend fruit' noemt?

