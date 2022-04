De antwoorden die Mercedes zoekt met de nieuwe achtervleugel

Terwijl het vuurwerk naar aanleiding van de overwinning van Max Verstappen in Saudi-Arabië de gesprekken in de paddock van Jeddah overstemde, gaf Lewis Hamilton daar een korte verklaring over de tekortkomingen waar Mercedes momenteel tegenaan loopt. "We hebben meer grip en vermogen nodig", zei de Brit kort en krachtig.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de problemen van Mercedes niet alleen te maken hebben met het feit dat de W13 niet op de ideale rijhoogte kan worden afgesteld vanwege porpoising. Hoewel dit probleem het team wel flink wat hoofdpijn bezorgde in de eerste twee Grands Prix, is naar verluidt ook de power unit niet de meest krachtige. Ooit was de Mercedes-krachtbron de sterkste van het veld, maar momenteel staat hij in het beste geval op gelijke hoogte met Ferrari of in het slechtste geval achteraan. Met name de snelheid van Mercedes en diens klantenteams suggereren dat de power unit ver achter ligt. Hierbij wordt echter alleen gekeken naar de topsnelheid en niet de downforce-niveaus.

Wordt de ware snelheid tegengehouden?

De krachtbron van Ferrari is volgens velen de krachtigste power unit van het veld, maar voorlopig voert Red Bull Racing de lijst aan als het gaat om topsnelheid. Dit komt omdat de formatie uit Milton Keynes met minder downforce rijdt en daarmee de RB18 meer racey wil maken op zondag. Bij Mercedes wordt gedacht dat de ware snelheid met name wordt tegengehouden door de huidige high downforce achtervleugel. Dit is tot op heden ook de enige achtervleugel die Mercedes kon inzetten. Met het budgetplafond moet men extreem voorzichtig omspringen met ontwikkelen. Mercedes had een goed gevoel bij het volgen van de huidige route, ook gezien de karakteristieken van de eerste twee circuits. Al werden sommige componenten in Saudi-Arabië aangepast voor de rechte stukken. Andrew Shovlin, engineer bij Mercedes, zei daar het volgende over: "Dit is geen reactie op Bahrein. Bij de ontwikkeling van de W13 hadden we al voorzien dat dit het niveau van luchtweerstand zou zijn. Het was (in Jeddah, red.) dan ook interessant om te zien hoe de auto bij een lage luchtweerstand ging werken. Dit hebben we gedurende het weekend alleen nog maar verder verlaagd."

Mercedes werkt dus hard aan een achtervleugel met minder weerstand, die mogelijk in Imola of Miami ingezet wordt. De renstal is op zoek naar antwoorden op twee vragen. Allereerst zoekt het middels een gecompliceerde zoektocht naar een antwoord op hoe het porpoising kan verhelpen. Het tweede is dat minder luchtweerstand ook inhoudt dat het team te weten komt wat de exacte achterstand qua vermogen is. Hoe vaak ook wordt gezegd dat de prestaties van Mercedes' klantenteams tegenvalt, het is voorlopig nog onduidelijk waar het merk met betrekking tot vermogen écht staat.

Lewis Hamilton in de Mercedes W13 in Jeddah Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Mercedes staat er het slechtste voor"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto stelde dat de verschillen tussen de fabrikanten zeer klein waren. Pat Fry, technisch directeur bij Alpine, liet weten dat een analyse van zijn team uitwees een grote spreiding liet zien, zelfs tussen de F1-teams met Mercedes-motoren. Dit is vreemd, aangezien de regels vereisen dat alle power units identieke specificaties moeten hebben. "Het is lastig om vast te stellen waar we precies staan", zegt Fry over de Renault-motor. "We doen uiteraard allemaal dezelfde analyses. Ik denk dat Viry goed werk heeft gedaan met de Renault-krachtbron, maar het is lastig om te bepalen waar iedereen staat. Zelfs als je naar de spreiding tussen de Mercedes-aangedreven auto's kijkt, bleek uit onze analyse dat het fabrieksteam van Mercedes er het slechtste voorstond. Dat kwam mede omdat zij met veel downforce reden, waar je in Bahrein overigens wel mee weg kan komen."

Het is voor Mercedes van cruciaal belang om uit te vinden waar de power unit precies staat en of ze wellicht een achterstand hebben. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zijn eigen theorie. De Oostenrijker suggereert dat het verlies van personeel, met onder meer Andy Cowell, en verandering naar E10-brandstof dit jaar een dubbele impact heeft gehad op de renstal uit Brackley. "Logica wijst erop dat het te maken heeft met de nieuwe brandstof", aldus Marko. "Daar komt bij dat het vertrek van Andy Cowell en vijftig andere goede mensen ook een aderlating is, maar die impact is vrij normaal."

Werk aan de winkel bij Mercedes

Voorlopig legt Mercedes de schuld niet bij een specifiek onderdeel van de auto, maar richt het zich volledig op het verbeteren van de situatie. "We opereren samen als een team en ik denk dat we wel meer tekort komen dan alleen vermogen. Behoren we op een van deze gebieden nog bij de topteams? Nee, dat denk ik niet", sprak Wolff. "Je moet alleen niet vergeten dat deze motor ons aan acht titels heeft geholpen. Het is nu tijd dat we elkaar bij de lurven grijpen en onszelf met man en macht uit het slop trekken."

Bij Mercedes leeft de hoop dat het antwoord op het probleem met porpoising ook bijdraagt aan het toenemen van grip. Mocht het team er wel achterkomen dat de power unit een achterstand heeft, dan is dit probleem niet eenvoudig op te lossen. Na 1 maart zijn diverse componenten van de power unit bevroren. Er mogen alleen wijzigingen worden uitgevoerd als het gaat om betrouwbaarheid, veiligheid, kostenbesparing of om een minimale incidentele verandering.