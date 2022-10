F1 Amerika 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Dit weekend wordt op het Circuit of The Americas voor de tiende keer de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden. Het uitdagende en lastige circuit staat garant voor een weekend vol spektakel. Ook is inhalen zeker te doen op de twee lange rechte stukken die dit circuit kent.

De eerste race op dit circuit werd in 2012 gewonnen door Lewis Hamilton in de McLaren, die daarmee zorgde dat Sebastian Vettel zijn derde wereldtitel pas in de seizoensfinale kon veiligstellen. Een jaar later was Vettel al kampioen voordat het circus naar Austin ging en won hij op dominante wijze de race. Van 2014 tot en met 2017 wonnen Hamilton en Mercedes de races op COTA. In 2018 verraste Kimi Raikkonen met zijn laatste zege, en in 2019 pakte landgenoot Valtteri Bottas zijn enige zege in Amerika. Hamilton kroonde zich in 2015 en 2019 tot kampioen op het circuit ontworpen door Hermann Tilke.

Nog een zege voor Red Bull?

Dit seizoen zijn Max Verstappen en Red Bull Racing dominant. De Oostenrijkse formatie won al veertien races, twaalf zeges kwamen van Verstappen. De Nederlander kroonde zich twee weken geleden op Suzuka voor de tweede keer tot wereldkampioen Formule 1. Red Bull kan dit weekend wereldkampioen worden bij de constructeurs. Een zege van een van de coureurs is daarbij sowieso genoeg. Ferrari moet anders negentien punten inlopen op Red Bull. De Italianen wonnen dit seizoen tot nu toe vier races, maar de laatste zege is alweer drie maanden geleden. Dat was bij de GP van Oostenrijk. Mercedes was in het verleden vaak erg snel op COTA. Kunnen zij nog voor een verrassing zorgen?

Dan zijn er nog meer spannende gevechten in het constructeurs-WK. De strijd om plek vier tussen Alpine en McLaren is nog alles behalve beslist. Alpine is de laatste races wel beter in vorm. Ook de strijd om plek zes kan nog interessant worden. Alfa Romeo begon ijzersterk aan het seizoen, maar ziet Aston Martin snel dichterbij komen. Daarachter staan Haas en AlphaTauri beide op 34 punten. Er staat dus nog veel op het spel met nog vier races te gaan.

Nu is het tijd voor de eerste vrije training van de GP van de Verenigde Staten. Volg alle actie met ons liveblog.