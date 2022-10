De Grand Prix van Japan liep door hevige regenval flinke vertraging op. De Formule 1-coureurs reden slechts 28 van de 53 geplande ronden, omdat de tijdslimiet van drie uur bereikt was. De Grand Prix kwam net boven de vijftig procent van de volledige raceafstand uit, maar toch werden er volledige punten toegekend omdat het reglement stelt dat verminderde punten alleen gelden voor races die niet worden hervat. Dit betekende dat Max Verstappen zijn tweede titel had veiliggesteld, na een tijdstraf voor Charles Leclerc. De Nederlander was er in parc fermé echter niet zeker van en vroeg diverse keren of hij echt wereldkampioen was. Als onderdeel van haar evaluatie van de gebeurtenissen in Japan, waaronder het kraanincident, bevestigt de FIA dat de regels rond het toekennen van hele en halve punten worden herzien.

"Tijdens de Grand Prix van Japan werd artikel 6.5 van het sportieve Formule 1-reglement, dat betrekking heeft op de tijdslimiet van de race en de puntenverdeling, correct toegepast", staat te lezen in een verklaring van de autosportbond. "De formulering van het reglement zal echter worden herzien tijdens een volgende evaluatie van het reglement, dit om meer duidelijkheid te scheppen."

De FIA paste de regelgeving rondom de puntenverdeling aan naar aanleiding van de Grand Prix van België in 2021. Na die wedstrijd kende de autosportbond halve punten toe nadat er slechts twee ronden achter de safety car waren verreden. Maar omdat de aangepaste regels alleen gelden voor races die niet hervat kunnen worden, betekende dit op Suzuka dat het nog steeds om volledige punten ging. Artikel 6.5 van het sportreglement luidt: "Indien een race overeenkomstig artikel 57 wordt opgeschort en niet kan worden hervat, worden de punten voor elke positie toegekend volgens de volgende criteria", alvorens de structuur voor gereduceerde punten uiteen wordt gezet.

De racewinnaar krijgt bij een raceafstand van minder dan 25 procent van de volledige afstand zes punten. Dertien punten worden uitgedeeld zodra tussen de 25 en 50 procent is verreden. Tussen de 50 en 75 procent gaat het om negentien punten, terwijl het boven de 75 procent om volledige punten gaat. Waarschijnlijk wordt het reglement zo aangepast dat het niet alleen meer van toepassing is op Grands Prix die niet hervat kunnen worden.

De hele paddock was het erover eens dat de toekenning van volledige punten voor zo'n korte race een onbedoeld gevolg was van de herziening van de regels vorig jaar. Red Bull-teambaas Christian Horner noemde het een fout, omdat hij pas na de finishvlag ontdekte dat het om volle punten ging.