Horner vermoedt foutje in regels: “Hier is niet aan gedacht”

Omdat in de Grand Prix van Japan slechts 28 van de geplande 53 ronden afgelegd konden worden, namen veel mensen in de paddock - onder wie Red Bull en Max Verstappen - aan dat niet de volle punten uitgedeeld zouden worden. Als dat inderdaad het geval was geweest, dan had Verstappen nog één punt nodig gehad om zich te verzekeren van zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Het feest kon echter al op Suzuka losbarsten, omdat de FIA ‘gewoon’ de volledige punten toekende.

Terecht, als je strikt kijkt naar hoe het reglement is geschreven. Volgens dat reglement krijgt de winnaar 19 punten voor een overwinning - in plaats van de gebruikelijke 25 - als er tussen de 50 en 75 procent van de geplande race-afstand is afgewerkt. Dat was in Japan ook het geval. Echter, de alternatieve puntenverdeling komt alleen in beeld als de race na een onderbreking niet meer hervat kan worden en er nog geen 75 procent van het aantal geplande ronden is gereden. Maar op Suzuka kwamen de coureurs rijdend over de finish en dus geldt de bewuste regel niet, zo heeft de FIA inmiddels uitgelegd.

Volgens Christian Horner is het echter een gat in het reglement. “Ik denk dat hiermee geen rekening is gehouden, dat is een foutje”, refereert Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com aan het scenario dat zich zondag afspeelde op Suzuka. “Wij hadden sterk de indruk dat pas bij 75 procent van de race volledige punten gepakt konden worden. We dachten dus één punt tekort te komen, maar uiteindelijk heeft de actie van Checo op Charles Leclerc Max het kampioenschap bezorgd. Je zag dat Max en het team verrast waren, maar het is wel een prachtige verrassing.”

Intentie van de regel?

Ook Ferrari rekende niet op volle punten. “We waren in de war en dachten dat er geen volle punten gegeven zouden worden”, vertelt teambaas Mattia Binotto. “In eerste instantie was hij volgens onze berekeningen dus geen wereldkampioen. Uiteindelijk is er opheldering gegeven en die was prima. Dat is geaccepteerd, dit is hoe het is. Hij is wereldkampioen, dat is duidelijk.”

Binotto betwijfelt wel of de situatie in Japan de intentie van het reglement was. “Dat moeten we uitzoeken met het oog op de toekomst en dat het ook duidelijk is”, legt hij uit. “Maar ik maak me geen al te grote zorgen en ben er niet heel teleurgesteld over. Ik accepteer de interpretatie van de FIA. Laten we het nogmaals bekijken en bespreken, maar daar ga ik vandaag geen conclusies over trekken.”

