MotoGP Tech: Dit hebben de MotoGP-teams getest in Misano

De test van de MotoGP in Misano is voor de meeste fabrikanten traditiegetrouw het moment dat ze met de eerste ontwikkelingen voor 2024 op de baan verschijnen. Bij de test van dit jaar, die daags na de Grand Prix van San Marino werd afgewerkt, was dat niet anders. Voor diverse merken hing ook relatief veel af van de testsessie met de nieuwe onderdelen, omdat ze hiermee moesten proberen om hun stercoureurs gerust te stellen met het oog op de toekomst. Deze fabrikanten, Honda en Yamaha, kwamen dan ook met de nodige nieuwigheden voor hun machines. Tegelijkertijd hebben ook KTM, Aprilia en Ducati niet stilgezeten.

We zetten de belangrijkste technische veranderingen van de MotoGP-test in Misano voor je op een rij.

Yamaha test nieuw chassis, nieuwe krachtbron en aangepaste aero

Yamaha heeft naast een nieuw chassis ook een aangepast aeropakket met nieuwe vleugeltjes op de kuip. Foto: Lorenza Dadderio

De MotoGP-test in Misano was er eentje waar voor Yamaha veel van afhangt. De Japanse fabrikant weet dat Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, de beslissing over zijn toekomst grotendeels laat afhangen van de nieuwigheden die hij in Italië kon testen. Het mag dan ook geen grote verrassing zijn dat Yamaha de nodige nieuwe onderdelen heeft meegenomen naar het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

De testdag draaide voor Quartararo grotendeels om het vergelijken van meerdere opties. 's Ochtends reed hij even met de nieuwere, door KTM en Ducati geïnspireerde aero-pakket, om later terug te wisselen naar de eerste versie van de 2023-aero. Ook testte hij later een nieuw pakket, een combinatie van de eerste versie van de 2023-vleugeltjes en enkele nieuwe toevoegingen die Franco Morbidelli tijdens de test in Portimao al probeerde. De Italiaan testte op zijn beurt ook enkele nieuwigheden, zoals groter bodywork voor de airbox en brandstoftank en de dubbele uitlaat die hij in de vrijdagtrainingen in Misano ook al probeerde.

De grootste verandering die Morbidelli testte, was een nieuw chassis voor de M1, waar hij overigens niet bijzonder lovend over was. Tot slot stapte Quartararo in de middagsessie op de vijfde Yamaha in de pitbox, die was voorzien met een nieuwe krachtbron. Daar waar teammanager Massimo Meregalli positief was, liet de wereldkampioen van 2021 doorschemeren duidelijk blijken dat hij er meer van had verwacht. De conclusie is dus dat er nog werk aan de winkel is voor Yamaha om Quartararo te overtuigen van een langer verblijf na 2024.

Aangepaste Honda overtuigt Marquez nog niet

De Honda RC213V met onder meer de nieuwe staart en uitlaat. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Met de geruchten over de toekomst van Marc Marquez stond er ook voor Honda het nodige op het spel tijdens de test in Misano. De zesvoudig MotoGP-kampioen laat zijn toekomstbesluit niet alleen afhangen van de test, maar het is duidelijk dat hij de nodige verbeteringen wil zien om een goed gevoel te krijgen voor 2024. Nadat Stefan Bradl afgelopen weekend tijdens de GP van San Marino al racete met de nieuwe ontwikkelingen, konden Marquez en teamgenoot Joan Mir er tijdens de testdag ook over beschikken. Ook Bradl en Takaaki Nakagami testten er maandag mee. Het gaat onder meer om een nieuw chassis en bodywork, de nieuwe krachtbron werd nog niet gebruikt. De zichtbaarste aanpassingen zijn de staart en de uitlaat van de RC213V.

Toch merkte Marquez wel wat gevolgen van de veranderingen, die hij in verschillende configuraties testte. "Je hebt een behoorlijk andere rijstijl nodig", oordeelde hij halverwege de testdag. Tegelijkertijd meldde hij ook dat hij twijfels heeft over de progressie die met het nieuwe chassis en de nieuwe stroomlijn werden geboekt. "De problemen zijn min of meer hetzelfde, dus we moeten verder werken." Mir liet intussen vergelijkbare geluiden horen, al merkte hij op dat de grootste problemen iets minder sterk naar voren komen op de vernieuwde versie. Toch geldt ook voor Honda dat er ogenschijnlijk meer nodig is om Marquez langer aan het team te binden.

Miller test met nieuw KTM-chassis van koolstofvezel

Dani Pedrosa racete dit weekend met een KTM-chassis van koolstofvezel, Jack Miller testte er vervolgens mee. Foto: German Garcia

De grootste verandering die KTM had meegebracht voor de test in Misano, was afgelopen weekend ook al op het asfalt te bewonderen tijdens de GP van San Marino. Dani Pedrosa reed daar namelijk met een gloednieuw chassis en hoewel men zich in nevelen hulde, heeft het er alle schijn van dat deze versie van koolstofvezel is gemaakt. Terwijl de Spanjaard absent was tijdens de testdag, mocht Jack Miller op een van deze chassis plaatsnemen. Teamgenoot Brad Binder stapte intussen op een zwart chassis dat wel van staal was gemaakt. Wel was deze versie van het chassis ietwat aangepast ten opzichte van het chassis dat de Zuid-Afrikaan en Miller in het huidige seizoen gebruiken.

Nieuw chassis Aprilia moet hobbels beter verteren

Naast een nieuw chassis had Aprilia ook wat lichte veranderingen voor het bodywork meegenomen naar de Misano-test. Foto: German Garcia

Ook Aprilia is bezig met de ontwikkeling van een chassis van koolstofvezel, maar in Misano konden Maverick Viñales en Aleix Espargaro daar niet mee testen. Wel had de Italiaanse fabrikant uit Noale een aangepast conventioneel chassis meegenomen naar de testdag. Dat chassis is iets minder stijf dan het huidige chassis, wat de RS-GP iets beter over hobbels moet laten rijden. Dat is een punt waar Viñales en Espargaro met de huidige versie op sommige circuits wat problemen mee hebben. Daarnaast konden de rijders testen met nieuwe elektronica, die de RS-GP iets beter moet maken onder het remmen.

Weinig nieuws onder de zon bij normaal zeer innovatief Ducati

Ducati komt regelmatig met innovaties op de proppen, maar in Misano bleef het relatief stil. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Afgelopen weekend stonden er acht Ducati's op de grid van de GP van San Marino, maar tijdens de test een dag later bleven er slechts vier over. Testcoureur Michele Pirro ontbrak na zijn crash in de race en ook Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio lieten verstek gaan. Dat gold eveneens voor fabrieksrijders Francesco Bagnaia en de geblesseerde Enea Bastianini. De enige coureurs met fabrieksmateriaal bij de test waren Jorge Martin en de eind 2023 vertrekkende Johann Zarco. Eerstgenoemde probeerde tijdens de testdag een licht aangepast bodywork uit met grotere vleugeltjes, maar grote nieuwe dingen bleven uit bij het over het algemeen toch zeer innovatieve Ducati.