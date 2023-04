Dominante Bezzecchi pakt eerste MotoGP-zege voor team van Rossi

Na een overwegend droge aanloop was het zondag hondenweer in Termas de Río Hondo. Het regende vrijwel de gehele middag en ook bij aanvang van de MotoGP-race regende het zachtjes. Op de startopstelling voor de Argentijnse Grand Prix stonden slechts zeventien coureurs nadat ook Joan Mir op de ochtend voor de race forfait moest geven. Hij is geveld door een hersenschudding en moet na terugkomst in Europa rusten in de hoop dat hij over twee weken tijdens de Amerikaanse Grand Prix weer kan rijden. Alex Marquez begon de race net zoals zaterdag van pole-position met Marco Bezzecchi (snelste in de natte warm-up) en Francesco Bagnaia naast hem op de eerste rij. Alle rijders waren eensgezind over de bandenkeuze op het natte Termas de Río Hondo: medium aan de voorkant en medium aan de achterkant.

Net als 24 uur eerder maakte Franco Morbidelli vanaf de tweede rij een hele goede start, maar hij ging net als een dag eerder te wijd in de eerste bocht en lag weer op de vierde plek. Bezzecchi pakte de leiding ten koste van Marquez terwijl de opmars van Brad Binder stokte door een valpartij in de vijfde bocht, hij kon een nieuwe overwinning wel vergeten. Uit de herhaling bleek dat er contact was met Maverick Viñales, de stewards stelden een onderzoek in naar het incident. Iets verder ging het ook mis voor Fabio Quartararo, hij kwam in contact met Takaaki Nakagami en viel terug tot de zestiende plek maar bleef overeind en zat nog in de race. Ook dit incident werd onderzocht door de stewards. Binder stapte ook weer op en ging in de achtervolging op bijna een halve baan achterstand. Aan het eind van de hectische eerste ronde was Bezzecchi de leider en had hij al een aardige voorsprong van zes tienden van een seconde.

Het was aftasten voor de rijders in de eerste ronden en dat had ook alles te maken met het slechte zicht door het opspattende water. Bezzecchi had daar weinig last van en voerde de snelheid iets verder op. De VR46-man bouwde zijn voorsprong op tot negen tienden waarbij hij vooral in de eerste twee sectoren beter was dan Marquez. De Spanjaard deed op zijn beurt iets terug in de derde en vierde sector van de baan. Marquez had Bagnaia op zijn achterwiel terwijl Morbidelli ook aansluiting kon houden bij de wereldkampioen. Het groepje daarachter werd verrassend genoeg aangevoerd door Fabio di Giannantonio voor Alex Rins, Johann Zarco en Jack Miller met Aleix Espargaro en Jorge Martin op het vinkentouw.

In het onderzoek naar het incident tussen Binder en Viñales kwamen de stewards tot de conclusie dat geen van beide rijders iets verkeerd had gedaan. Viñales lag op de twaalfde plek en dat was toch wel een tegenvaller na zijn sterke optreden in de trainingen eerder dit weekend. Binder reed op zijn beurt het tempo van koploper Bezzecchi, maar had er op de zeventiende plek helemaal niks aan. Ook het incident tussen Quartararo en Nakagami werd (opvallend genoeg) afgedaan als een race-incident.

Met rondjes van 1.45.5 deed Bezzecchi het uitstekend en hij wist de slipstream naar Marquez te breken. Aan het eind van de achtste ronde had hij een voorsprong van twee seconden. Bagnaia probeerde op zijn beurt wel om een gaatje te vinden bij Marquez, maar de wereldkampioen had ook niet de snelheid om achter zijn mede-alumnus van de VR46-opleiding aan te gaan. Verder naar achteren was Augusto Fernandez goed bezig, hij nam achtereenvolgens Fabio Quartararo en Aleix Espargaro te grazen. De GasGas-rijder lag op de twaalfde plek.

Vrijwel alle rijders hadden na tien ronden te maken met een verval in rondetijd. Bagnaia en Marquez kwamen niet meer in de 1.45’ers, alleen Bezzecchi was in staat om rondjes van 1.45 te blijven produceren. Hij bouwde zijn voorsprong daarmee nog verder uit. De gaten werden groter en groter door het verval bij de verschillende coureurs. Alex Rins hield in eerste instantie knap stand in de top-vijf, maar Johann Zarco had na een matige zaterdag zijn ritme gevonden en ging halverwege de wedstijd voorbij aan de LCR Honda-coureur. Niet veel later volgde Jorge Martin ook en was het de beurt aan KTM-coureur Jack Miller. Di Giannantonio betaalde ook de prijs voor een sterke start, hij viel terug naar de negende plek.

Met tien ronden te gaan lagen Marquez en Bagnaia op vijf seconden achterstand van Bezzecchi en die achterstand werd groter door het gevecht om de tweede plaats. Bagnaia had meer snelheid, maar het duurde even voordat hij de trekker daadwerkelijk kon overhalen. Pas in de laatste bochtencombinatie had de wereldkampioen het voor elkaar en nam hij de tweede plek over van Marquez, de nieuwste aanwinst van Gresini Ducati. Door de schermutseling kreeg ook Morbidelli aansluiting bij de nummer drie in de wedstrijd, het leek erop dat ook hij nog wel wat snelheid in de tank had zitten.

Bagnaia deed een moedige poging om iets van zijn achterstand te dichten, maar hij verslikte zich in de dertiende bocht. Hij wist zijn motor met hulp van de marshals overeind te tillen en kon zijn race hervatten, maar hij viel helemaal terug tot de zestiende plek. Marquez lag daardoor weer op de tweede plek met de verrassende Morbidelli op de derde plek. Zijn voorsprong op een jagende Zarco was met zes ronden te gaan nog vrij groot: iets meer dan drie seconden.

Quartararo had na zijn aanvaring met Nakagami bij de start tijd nodig om op stoom te komen, maar hij was in de tweede helft van de wedstrijd toch behoorlijk indrukwekkend. Stuk voor stuk raapte hij de plekken én WK-punten op. Met nog vijf ronden te gaan vond hij de aansluiting bij Jack Miller op de zesde plek. Die andere Fransman was intussen flink rapper dan Morbidelli en Alex Marquez, hij reed flink sneller op de Pramac Ducati. Een podium was Morbidelli zeker gegund, maar het zat er simpelweg niet in met de jagende Zarco op zijn achterwiel. Met drie ronden te gaan ging Morbidelli te wijd in de zevende bocht, hij kon niet versnellen uit de lange doordraaier en Zarco kwam binnendoor.

De overwinning van Bezzecchi kwam niet meer in gevaar. Hij liet de teugels enigszins vieren in de laatste ronden en kwam nog altijd met een voorsprong van vier seconden aan de meet. Hij pakte daarmee de eerste zege van VR46 in de MotoGP en won zijn eerste race in de topklasse op het circuit waar hij in 2018 zijn eerste Moto3-wedstrijd won. Zarco vond in de laatste ronde de aansluiting bij Marquez en had niet veel kans nodig om de tweede plek over te nemen. Zarco bracht de Ducati GP23 zonder problemen aan de finish op een indrukwekkende tweede plek. Alex Marquez maakte het volledige Ducati-podium compleet voor het team van Nadia Padovani.

Morbidelli kon terugkijken op een indrukwekkend weekend, maar meer dan de vierde plek zat er niet in voor de Italiaan. Martin werd vijfde terwijl Miller zijn zesde plek succesvol verdedigde. De Aussie hield Quartararo achter zich. Luca Marini werd achtste terwijl Alex Rins negende werd. Di Giannantonio maakte de top-tien compleet.

Augusto Fernandez weerde zich kranig in zijn eerste MotoGP-regenrace, hij werd elfde. Viñales finishte op de twaalfde plek voor Nakagami en Raul Fernandez. Aleix Espargaro pakte het laatste WK-punt op de vijfitende plek. De racewinnaars tot nu toe dit seizoen, Bagnaia én Binder, eindigden buiten de punten.

Over twee weken gaat het MotoGP-seizoen verder met de Grand Prix van Amerika.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Argentinië