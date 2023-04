Voor het eerst in zijn loopbaan mocht Alex Marquez van pole-position vertrekken in een MotoGP-race. De Gresini Ducati-piloot deelde de eerste startrij met Marco Bezzecchi en Francesco Bagnaia, de winnaar van de eerste sprintrace in Portugal. Na de regen eerder op de dag werd de tweede Sprint verreden op een droge baan. Even na 15.00 uur lokale tijd zagen de achttien rijders op de startopstelling dat het rode licht boven het asfalt doofde en konden zij beginnen aan hun race over twaalf ronden.

Polesitter Alex Marquez kwam aardig weg, maar Franco Morbidelli maakte de beste start vanaf de tweede rij. Hij dook aan de binnenkant bij Marquez, maar de VR46-man kon zijn plek niet vasthouden. Marquez pakte de leiding terwijl Bagnaia en Bezzecchi juist wat plekken moesten inleveren. Luca Marini lag daardoor derde terwijl Brad Binder vanaf de vijftiende startplek als een raket naar voren kwam. Hij lag aan het eind van de eerste ronde op de derde plek achter Marquez én Morbidelli. De Italiaan maakte een uitstekende indruk in deze eerste fase van de Sprint. Verder naar achteren was Joan Mir gevallen met de RC213V. Hij bezeerde zich bij de val in bocht 7 en werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit.

Morbidelli deed een poging om de tegenstand te breken, maar daar was het nog wat te vroeg voor. Binder had dertien plekken gewonnen en lag op iets meer dan een tiende van Morbidelli op de tweede plek voor Marini, die redelijk rustig bleef. De Italiaan beleefde een dramatisch weekend in Portugal en wilde zich herstellen op Termas. Hij keek toe hoe Binder zijn VR46-ploegmaat bestookte met aanvallen. De Zuid-Afrikaan vond nog geen plek om erlangs te komen. Binder zag in de derde ronde een paar keer kans om langszij te komen, maar Morbidelli verdedigde zijn positie met hand en tand.

Aan het begin van de vierde ronde had Binder dan toch de leiding overgenomen en zette Morbidelli direct onder druk. Alex Marquez herstelde zich van zijn start en ging de strijd aan met Ducati-kopman Bagnaia. De twee raakten elkaar kort en Bagnaia koos eieren voor zijn geld, hij nam even genoegen met de vijfde plek in de wedstrijd. Kort daarachter hadden de Aprilia-mannen Aleix Espargaro en Maverick Viñales het weer met elkaar aan de stok, net als een week geleden ook het geval was in de sprintrace. Jorge Martin was op de negende plek de laatste die kon aanhaken bij het leidende groepje. Fabio Quartararo kon dat niet, hij lag op de tiende plek en had weer geen zicht op punten.

Halverwege de sprintwedstrijd had Binder vier tienden voorsprong op Morbidelli en Marini: de Zuid-Afrikaan deed een echte poging om weg te rijden van zijn achtervolgers. In de strijd om de vierde plek hadden de Ducati-mannen van de eerste startrij het onderling met elkaar aan de stok. Zij moesten daardoor ook een gaatje laten op de nummer drie Marini. Bezzecchi was onderweg wat bodywork verloren, maar dat deerde hem allerminst. Weer deed hij een poging om Bagnaia te grazen te nemen.

Met vijf ronden te gaan had Binder zijn voorsprong vergroot tot vijf tienden en het leek er sterk op dat hij het verzet van Morbidelli gebroken had. In de negende ronde verloor hij kort achter elkaar twee plekken aan Marini én Bezzecchi. Op hetzelfde moment verliet Aleix Espargaro de wedstrijd door een valpartij, hij bleef ongedeerd na een schuiver op snelheid. Dat alles zorgde ervoor dat Binder een voorsprong van acht tienden van een seconde had.

Met drie ronden te gaan was het de vraag of Bezzecchi, die inmiddels zijn teamgenoot achtergelaten had, genoeg in de tank had om het gaatje naar Binder te dichten en eventueel tot een aanval te komen. Met een snelste raceronde verkleinde hij het gaat in de negende ronde met een paar tienden, maar hij moest meer doen om Binder daadwerkelijk te pakken.

Op zijn beurt reageerde de KTM-rijder met een snelle eerste sector, maar Bezzecchi had wel degelijk meer snelheid. Hij kwam bij het ingaan van de laatste ronde tot op twee tienden van Binder en bij het opgaan van het lange rechte stuk dacht hij na over een aanval. Binder remde iets later en hield de plek vast, Bezzecchi moest zich beraden op een nieuwe poging. De tijd begon echter te dringen: in bocht 12 hield Binder de lijn vast en dat was genoeg voor een prachtige overwinning in de MotoGP Sprint. Met een marge van 72 duizendsten aan de finish was Binder de winnaar van de Sprint voor Bezzecchi en Marini, die zodoende zijn eerste podium in de MotoGP pakte.

Morbidelli had aan het eind niet voldoende snelheid om de koplopers te volgen, maar kwam tot een knappe vierde plek. Marquez nam Bagnaia te grazen in de laatste sector te grazen en eindigde op de vijfde plek. Bagnaia eindigde op de zesde plek voor Viñales. Martin werd achtste terwijl Quartararo het laatste punt veiligstelde: hij werd negende en keerde opnieuw hoofdschuddend terug in de pitbox.

Zondag gaat het hele circus op herhaling, dan voor de Grand Prix van Argentinië over 25 ronden. Aanvangstijd is 19.00 uur Nederlandse tijd.