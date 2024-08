Márquez: Kunnen op sommige circuits met Ducati GP24's vechten

Het avontuur van Marc Márquez bij Gresini Ducati begon ijzersterk met diverse podiumplaatsen, maar in de laatste vier Grands Prix heeft hij slechts eenmaal op het ereschavot gestaan. Dat is te wijten aan de betere vorm van Enea Bastianini en het feit dat de Ducati GP24 een flinke verbetering is gebleken ten opzichte van de GP23, waar Márquez zijn rondjes mee rijdt. De 31-jarige rijder uit Cervera is niet de enige die de gevolgen merkt van de goede vorm van de rijders op de nieuwste Ducati. Een blik op de uitslagen in de Britse Grands Prix van 2023 en 2024 verraadt dat ook de andere fabrikanten niet kunnen tippen aan de GP24.

"Het ligt niet aan de achterband, maar aan de ontwikkeling van de motorfietsen", antwoordt Márquez op de vraag of de Ducati GP24 het beste omgaat met de nieuwe achterband van Michelin. "Vorig jaar waren mijn broertje Álex en Fabio di Giannantonio de snelsten op dit circuit, terwijl Aleix won met Aprilia. Dit jaar ben ik voor de Aprilia van Aleix, Diggia en Álex geëindigd, maar nog altijd slechts op de vierde plek. De snelheid is er dus wel, maar het lijkt erop dat de 2024-motorfietsen op sommige circuits razendsnel zijn. Vooral op dit soort circuits [zoals Silverstone] is het verschil groter door de lange rechte stukken, de rijhoogteapparaten en de hogere topsnelheid. We hebben zondag echter laten zien dat we goed met ze kunnen vechten als we op een goede manier werken. Wel zitten we altijd op de limiet."

Het verschil per ronde is volgens Márquez niet bijzonder groot ten opzichte van Enea Bastianini, Jorge Martín en Francesco Bagnaia. Hij stelt dan ook dat enkele tienden tijdwinst per ronde er al voor kan zorgen dat hij weer om het podium kan strijden. "Op dit moment zijn we gemiddeld vier, vijf seconden langzamer in de race. We moeten ons dus met meer dan twee, drie tienden per ronde verbeteren om met ze te vechten", legt de Spanjaard uit. "Het lijkt niet veel, maar dat is het wel. Het wordt dus lastig, maar ons doel is om weer bij de top-vier te komen en waar mogelijk om het podium te vechten - zoals we in andere races al deden."

Vliegende start belangrijk

Wel is het van belang dat Márquez een vliegende start van het weekend beleeft als hij de strijd aan wil gaan met de GP24's. Hoewel hij eerder al heeft aangegeven volledig te zijn aangepast op de Ducati na elf jaar bij Honda, kost het wel wat tijd om op ieder circuit het maximale uit de motor te halen. In Silverstone was dat al helemaal het geval, legt de achtvoudig wereldkampioen uit: "Op sommige circuits, zoals Jerez, beginnen we en veranderen we niets. Hier begonnen we met onze basis, maar hebben we de motor helemaal aangepast. Uiteindelijk verbeterden we ons. Je weet nooit of je veranderingen moet doorvoeren aan de motor, dat is altijd een vraagteken."