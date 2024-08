Zoals Motorsport.com vorige maand al onthulde, hebben Ducati en Fabio di Giannantonio overeenstemming bereikt over een tweejarige deal. Hij blijft zo tot het einde van het huidige reglement actief voor VR46, het team van Valentino Rossi. De Italiaan is in 2025 een van de slechts drie rijders op de grid die de beschikking heeft over een fabrieks-spec GP25. De 25-jarige rijder had een aanbod van Yamaha om voor het nieuwe satellietteam Pramac te komen rijden, maar hij koos voor een langer verblijf bij Ducati.

Het nieuws kenmerkt een indrukwekkende ommekeer voor Di Giannantonio. Zijn MotoGP-toekomst hing eind vorig jaar nog aan een zijden draadje toen zesvoudig kampioen Marc Márquez zijn plekje bij Gresini innam. De Italiaan vond vervolgens een plekje bij het team van Rossi. Dit jaar laat hij zich goed zien en staat momenteel op de achtste plaats in het kampioenschap, drie plekken voor teamgenoot en drievoudig racewinnaar Marco Bezzecchi. “Het was heel erg belangrijk voor me om dit contract te kunnen tekenen, en ik ben er trots op”, zegt Di Giannantonio. “Ik maak nog twee jaar deel uit van de Ducati-familie en blijf bij mijn VR46 Racing Team. Dit is een mijlpaal en een belangrijk startpunt voor mijn sportieve groei.”

VR46 is volgend jaar het enige satellietteam van Ducati met fabriekssteun. De renstal krijgt meer technische ondersteuning van de fabrikant. VR46 mikte op twee fabrieksmachines, maar het krijgt er slechts een. Naar verwachting wordt binnenkort ook de overstap van Franco Morbidelli aangekondigd als tweede rijder. Hij vervangt de naar Aprilia vertrekkende Bezzecchi. Morbidelli blijft komend jaar op zijn huidige GP24 rijden.