Waarom rijderskeuze Pramac veelzeggend wordt voor intenties Yamaha

Nadat de samenwerking met RNF Racing eind 2022 werd beëindigd, heeft Yamaha in 2023 en 2024 geen satellietteam gehad in de MotoGP. Daar komt volgend jaar verandering in, want eind juli werd bevestigd dat Pramac vanaf 2025 uitkomt met motorfietsen van Japanse makelij. Het team van Paolo Campinoti levert de motoren van Ducati dus in om samen te werken met het geplaagde Yamaha, dat de afgelopen jaren ver is weggezakt. Dat gebeurde mede door het ontbreken van een satellietteam, iets waar alle overige fabrikanten in het kampioenschap wel over beschikten. In het geval van het dominante Ducati betrof het zelfs drie fabrieksteams, waardoor er in totaal acht Desmosedici's op de grid stonden.

Volgend jaar verdwijnen twee van de acht Ducati's, terwijl het aantal Yamaha's dus groeit van twee naar vier. Met het aantrekken van Pramac heeft het merk uit Iwata ook voldaan aan een van de eisen van Fabio Quartararo, die eerder dit jaar zijn contract bij het fabrieksteam verlengde. Inmiddels heeft huidige teamgenoot Álex Rins zijn verbintenis met Yamaha ook met twee jaar verlengd, waardoor de zitjes bij het fabrieksteam inmiddels vergeven zijn. Wel is onduidelijk welke rijders op de twee M1's van Pramac Yamaha stappen, al is de fabrikant nu druk bezig om ook die plannen helemaal afgerond te krijgen.

Dat gebeurt in samenspraak met Pramac, zo verzekert een hogere leidinggevende van Yamaha in gesprek met Motorsport.com. "Het is ons partnerteam. Yamaha levert de motoren en we zullen beslissen over wie de rijders worden, maar dat gaan we natuurlijk doen in overeenstemming met de belangen en de zorgen van Pramac", legt hij uit, om vervolgens in te gaan op mogelijke scenario's. "Het eerste was om een ervaren rijder en een jongeling, een nieuwkomer aan te trekken. Hierbij was Sergio García de eerste kandidaat om naast Miguel Oliveira plaats te nemen, terwijl Alonso López de tweede keuze was. De tweede mogelijkheid was om twee ervaren rijders aan te trekken die kennis hebben van de klasse, zodat we de motor sneller kunnen ontwikkelen."

Motorsport.com heeft echter vernomen dat beide opties inmiddels van tafel zijn, mede door de wensen van Pramac en titelsponsor Prima. "Na gesprekken met Pramac hebben we de mogelijkheid geëvalueerd om een jonge Italiaanse rijder te halen, iets wat een gevoelige kwestie is bij de sponsoren", vervolgt de bron binnen Yamaha. In deze context is huidige Moto2-rijder Tony Arbolino nadrukkelijk in beeld gekomen om volgend jaar de stap naar de MotoGP te zetten.

Zet Yamaha ontwikkeling M1 centraal bij rijderskeuze?

Afgelopen weekend zong ook de naam van huidige KTM-rijder Jack Miller rond als optie voor Pramac Yamaha. Op de donderdag in Silverstone verklaarde de Australiër nog dat zijn telefoon nog niet roodgloeiend staat met het oog op 2025: "Ik heb geen aanbiedingen", vertelde hij, waardoor de alarmbellen bij het kampioenschap zijn gaan rinkelen. De MotoGP hoopt op een diverse startgrid met veel nationaliteiten, zonder dat nationaliteit de hoofdrol mag spelen bij de keuze voor rijders. Zo verdedigt Dorna CEO Carmelo Ezpeleta het hoge aantal Spanjaarden en Italianen in het kampioenschap steevast door te zeggen dat "er zoveel op de grid staat omdat ze snel zijn."

Toch lijken de woorden van Miller effect te hebben gehad. Nog geen 48 uur na zijn uitspraken werd de rijder uit Townsville gespot in de hospitality van Pramac, waar hij vergezeld werd door manager Aki Ajo en een medewerker van de commerciële afdeling van de MotoGP. Over de meeting is weinig naar buiten gekomen, maar Motorsport.com begrijpt dat Miller nu weer nadrukkelijk in beeld is voor een zitje. Als hij inderdaad bij het team tekent, dan beschikt Pramac in 2025 met Oliveira en Miller over twee rijders met een vrijwel identiek profiel. Ze zijn allebei 29 jaar oud, hebben vrijwel evenveel MotoGP-races gewonnen en hebben ervaring bij zowel fabrieksteams als satellietformaties. Ook zijn ze allebei commercieel interessant als de enige vaste MotoGP-rijders van hun land zijn.

Als Yamaha denkt dat Miller de oplossing is voor het tweede zitje bij Pramac, dan is het logisch om de deal te sluiten. Tegelijkertijd geldt ook dat er serieuze twijfels over het project zullen ontstaan als het merk hem alleen aantrekt vanwege externe druk. Als een rijder behouden wordt op basis van zijn nationaliteit, dan leidt dat ook tot de conclusie dat de nieuwe eigenaren van het kampioenschap meer waarde hechten aan diversiteit dan aan snelheid. Bovenal geeft het echter ook een echte inschatting van de vastberadenheid van Yamaha om de ontwikkeling van de motorfiets tot de hoogste prioriteit te verheffen.