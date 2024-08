Bagnaia kon leiders niet volgen in MotoGP Silverstone: “Derde plaats was maximale”

Als winnaar van de voorgaande vier Grands Prix begon Francesco Bagnaia als favoriet aan de eerste race na de MotoGP-zomerstop. De Italiaan verkeerde het gehele weekend echter niet in topvorm. Hij moest de zege laten aan teamgenoot Enea Bastianini, terwijl titelrivaal Jorge Martín bijna vier seconden bij hem wegreed. Bagnaia eindigde de GP als derde, terwijl hij op zaterdag crashte in de sprintrace. “Ik heb het geprobeerd, maar na de crash van zaterdag was het verstandiger om gewoon de finish te halen”, zegt de Italiaan over zijn duel met Martín. “Ook in deze race riskeerde ik een crash. In bocht 6-7 verloor ik de voorkant en haalde Enea me in. Vanaf dat moment had ik meer moeite. Ik probeerde Jorge te volgen, maar daarbij nam ik te veel risico. Het was beter om het gat naar de jongens achter me te managen en de race te finishen. De derde plaats is oké.”

De 27-jarige wereldkampioen gaat met zijn team om de tafel om te zien waarom hij Bastianini en Martín, die zijn uitgerust met dezelfde Ducati GP24, niet kon bijbenen: “Ik wil alle data bekijken, want ik wil weten wat ik fout heb gedaan. Ik had het gevoel dat ik de banden en de snelheid goed kon managen, maar toen Jorge me inhaalde zag ik dat hij beter was. Ik besloot wat gas terug te nemen en gewoon de finish te halen. Dat was in deze race beter dan proberen om het podium te knokken. Ik probeerde het maximale eruit te halen, en dat was de derde plaats.”

Het belangrijkste onderwerp van gesprek voorafgaand aan de race was de bandenkeuze. Het was de vraag of de medium het einde van de race zou halen. Door de koelere omstandigheden op zondag werd deze compound massaal gekozen, waaronder door Bagnaia. Toch was hij niet blij met de band: “Keer op keer ben ik niet blij met de voorband. Ik verg veel van de achterband want ik kan de motor niet dwingen goed in te sturen met de voorkant. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt.”