Van de 22 geplande Grands Prix in 2024 zijn er nog twintig over voor de MotoGP. Het kampioenschap heeft de kalender inmiddels al drie keer moeten aanpassen. De vele mutaties zijn niet enkel iets van het huidige seizoen, want de voorgaande jaren moest de sport telkens veranderingen doorvoeren aan het oorspronkelijke programma. Tot irritatie van Jack Miller, die vindt dat de vele aanpassingen aan de kalender slechte reclame is voor de MotoGP. "Ik probeer het per race te bekijken. Meer kunnen we niet doen", zegt de KTM-rijder, die na het huidige seizoen moet vertrekken bij zijn huidige werkgever.

"Als ik hoger had gestaan in het klassement, dan had ik misschien meer of minder races gewild. Vanuit mijn positie is het lastig te zeggen, maar op dit moment heeft het weinig invloed op mij gehad. Aan het begin van het jaar maak je een plan voor de Grands Prix en daar train je voor. Dat geldt niet alleen voor dit jaar. De kalender is de afgelopen jaren in de war geschopt en dat begint vervelend te worden, zowel voor de rijders als de fans. Je verwacht een bepaald aantal Grands Prix en ineens worden er twee of drie van het programma gehaald. Laten we hopen dat het nu afgelopen is, maar we moeten afwachten."

Sinds 2020 is er geen enkel MotoGP-seizoen meer geweest waarin de oorspronkelijke kalender zonder veranderingen is afgewerkt. In 2020 en 2021 was dat te wijten aan de coronapandemie, waardoor de sport meermaals naar alternatieven moest zoeken. Een jaar later had de Finse Grand Prix - die eigenlijk in 2020 zou terugkeren op het programma - verreden moeten worden, maar de race op de Kymiring is er uiteindelijk nooit gekomen. Ook 2023 bleef niet gevrijwaard van veranderingen aan de kalender. Destijds zou de MotoGP voor het eerst een bezoek brengen aan Kazachstan, maar dat bleek onmogelijk doordat het circuit niet op tijd gereed was.

Dit jaar heeft de MotoGP dus al driemaal moeten ingrijpen ten opzichte van het oorspronkelijke programma. De eerste wijziging was het schrappen van de Argentijnse Grand Prix, doordat de staatssteun onder de nieuwe president werd teruggetrokken. Daarna volgde het uitstellen van de GP van Kazachstan vanwege overstromingen in de regio, waardoor er een gat van drie weken tussen de races in Italië en Nederland ontstond. Later werd de Indiase GP ook afgelast wegens een conflict met de lokale promotor. Dat gaf de MotoGP wel de kans om de race in Kazachstan een nieuwe plek op de kalender te geven.