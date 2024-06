De MotoGP-rijdersmarkt staat dit seizoen op zijn kop. Marc Márquez trekt volgend jaar naar het Ducati-fabrieksteam, Jorge Martín kiest voor Aprilia en het KTM-fabrieksteam heeft het toptalent Pedro Acosta vastgelegd. Acosta verlaat Tech3, waardoor de topcoureur van het team komend seizoen ergens anders te vinden is. Augusto Fernandez voldoet op zijn beurt niet aan de verwachtingen, waardoor de renstal twee andere coureurs wilde aantrekken. Dat is gelukt: Enea Bastianini komt over van het Ducati-fabrieksteam, terwijl Maverick Viñales Aprilia verlaat voor een avontuur bij de Franse renstal.

Volgens Tech3-baas Hervé Poncheral is het aantrekken van Bastianini en Viñales een hoogtepunt uit zijn carrière. "Dankzij Pedro hebben we onze kracht kunnen laten zien en is het project rond de [KTM] RC16 versneld. We hebben nu het volgende niveau bereikt", vertelt de Fransman in gesprek met Speedweek.com. "We zullen in de pitbox wat melancholisch zijn als Pedro vertrekt, maar we krijgen daar een team voor terug dat we nog nooit hebben gehad. We hebben veel coureurs gehad en voor allemaal heb ik veel respect, maar we hebben nog nooit twee leidende coureurs - die races hebben gewonnen - onder contract gehad. In 2025 hebben we twee eerste rijders in ons team", vervolgt de ervaren topman.

Met Bastianini en Viñales in de gelederen is Poncheral ervan overtuigd dat er meegedaan kan worden om de MotoGP-zeges. Mocht dat gebeuren, dan zou dat een unicum voor het team zijn. Sinds de komst in de MotoGP in 2001 heeft Tech3 nooit een race in de koningsklasse van de motorsport gewonnen. Als Viñales dat met het team lukt, zou hij de eerste coureur worden die met vier merken een MotoGP-race op zijn naam schrijft. Eerder was de Spanjaard op een Suzuki, Yamaha en onlangs op een Aprilia de sterkste.