KTM voorstander van vastgelegd transferwindow voor MotoGP-rijders

De MotoGP-rijdersmarkt is in 2024 vroeg tot ontbranding gekomen. Het heeft al geleid tot spectaculaire transfers van Marc Márquez naar Ducati en Jorge Martín naar Aprilia. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat GasGas Tech3 een grote slag heeft geslagen door Enea Bastianini en Maverick Viñales aan te trekken. Deze vroege bevestigingen hebben echter ook gevolgen voor het restant van het huidige MotoGP-seizoen, zeker voor de waarde die de rijders vertegenwoordigen voor de werkgever waar ze nu nog voor rijden. Het invoeren van een vaste periode waarin transfers tot stand komen kan dan ook een interessante optie zijn, stelt Pit Beirer.

"Dan is het voor iedereen duidelijk wanneer ze hun huiswerk moeten doen. Er valt wel iets voor te zeggen, want het is niet goed om heel vroeg al dingen te veranderen", vertelt de motorsportdirecteur van KTM na de bekendmaking van de komst van Bastianini en Viñales. "Als je een rijder verliest, dan is diegene niet langer van waarde voor de marketing. Er valt wat voor te zeggen om de hele oefening tot later uit te stellen. Dan heb je ook meer tijd om te zien hoe iedereen zich ontwikkelt, vooral als het aankomt op jonge rijders. Tot dusver hebben we hier nog niet over gesproken of het echt in overweging genomen, maar het zou een heel goed idee zijn."

Miller kandidaat voor reserverol KTM?

Voor diverse rijders geldt dat hun huidige werkgever qua marketing nog weinig aan ze heeft in 2024. KTM-rekruten Bastianini en Viñales zijn op dat vlak niet meer interessant voor respectievelijk Ducati en Aprilia, anderszijds geldt dat bij KTM voor Jack Miller en Augusto Fernández, die eind dit jaar moeten vertrekken bij respectievelijk het fabrieksteam en GasGas Tech3. Eerstgenoemde heeft de nodige ervaring met het ontwikkelen van motorfietsen en kan met zijn kennis ook een interessante optie zijn om het testteam van KTM te versterken. Toch verwacht Beirer niet dat de Australiër ook echt zo'n rol gaat vervullen.

"Enerzijds zou het fijn zijn, maar het kan niet zo zijn dat ons testteam groter is dan het raceteam. We hebben al een geweldig testteam met Dani en Pol. Ik ben er ook redelijk van overtuigd dat Jack wil blijven racen", verklaart Beirer waarom hij geen langere samenwerking met Miller verwacht. "Hij is eigenlijk te jong om te zeggen dat we bij ons iets moeten vinden voor hem. Ik denk dat hij zelf een plek wil vinden. Hij heeft in Aki [Ajo] een hardwerkende manager. Bovendien heb je in deze klasse ervaren rijders nodig. Ik denk dus dat hij in de race blijft voor een MotoGP-zitje, voordat hij naar andere opties moet kijken."